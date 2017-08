Mjesečni horoskop za avgust 2017.

Pogledajte najdetaljniji mjesečni horoskop za mjesec avgust 2017.

OVAN

Posao:

Na početku mjeseca avgusta, Jupiter koji se nalazi u vašem polju javnosti i partnerstava pravi kvadrat sa Plutonom koji se nalazi u vašem polju posla i karijere. Ovo je aspekt koji će se osjećati duže vrijeme. Kako se radi o izazovnom aspektu, budite pažljivi u vezi poslova koji su većeg obima i koji zahtjevaju veća finansijska ulaganja. Do 10. avgusta nije pogodno vrijeme da sklapate nove poslovne ugovore, niti da izlazite u javnost. Takođe vam ovo nije pogodan period da rješavate sporove sa poslovnim partnerima pravnim sredstvima. Povoljan period ćete imati između 10. i 13. avgusta kada će Sunce praviti sekstil sa Jupiterom i kada ćete moći da se istaknete u nalaženju produktivnih rješenja za vas i vaše poslovne partnere, klijente i saradnike. Sredinom mjeseca ćete ostvariti stabilnije poslovanje, a uspjeh vas očekuje u dugoročnim projektima i svuda gdje je potrebno da preuzmete više odgovornosti. Merkur kreće retrogradno 13. avgusta, a kako prolazi kroz vaše polje usluga, donijeće vam zastoje ako se bavite trgovinom, zdravstvom, zanatskim i servisnim uslugama.

Prva polovina avgusta će vam biti izazovna po pitanju priliva finansija jer ćete se na tom polju suočavati sa teškoćama. Izbjegavajte poslovanje sa sumnjivim ljudima i nelegalne tokove novca. 15. avgusta Venera koja vlada vašim poljem novca pravi opoziciju sa Plutonom, a 17. pravi kvadrat sa Jupiterom, što će dodatno otežati vaše finansijsko stanje i prouzrokovati komplikacije. Ovo se najviše odnosi na Ovnove koji imaju veće sume neriješenih i zaostalih dugovanja. Nakon 20. avgusta doći će do poboljšanja kako poslovne, tako i finansijske situacije. Svojom upornošću i vještim potezima uspjećete da ostvarite stabilnije poslovanje. Očekuju vas i novi prilivi novca na vaš račun.

Nezaposleni Ovnovi će imati povoljne šanse u drugoj polovini mjeseca da nađu posao, zahvaljujući svojoj disciplinovanosti i upornosti.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Sa bračnim ili emotivnim partnerom nećete moći da se složite oko zajedničkih ciljeva, što može dovesti do ozbiljnijeg sukoba. Bićete nepopustljivi i insisitraćete uporno na svojim stavovima. Uz malo dobre volje i savjet iskrenog prijatelja, možete doći do zajednički prihvatljivog rješenja. Ne dozvolite da vaša veza trpi zbog vaše tvrdoglavosti.

20. avgusta će Mars, vaš vladar, praviti sekstil sa Jupiterom koji prolazi kroz vaše polje braka i partnerstava. To će vam donijeti pomirenje sa voljenom osobom. Ovo je i pogodan datum da odete na zajedničko putovanje ili odmor. Potrebno vam je da provedete neko vrijeme zajedno u intimnoj atmosferi kako biste unijeli sklad i svježinu u vaš odnos.

Ako ste slobodni:

Ljetne avanture će biti ono što će vam najbolje ići od ruke kada je ljubav u pitanju. Nećete imati mnogo strpljenja za nešto emotivnije, ali će zato strasti da vam budu pojačane. Dogodiće vam se da upoznate osobu koja će na vas ostaviti dubok utisak ali ćete ubrzo shvatiti da je to vrlo zahtjevna osoba i da vam je potrebno mnogo strpljenja i ispoljavanja vaših najviših kvaliteta kako biste uopšte mogli da je zainteresujete za vas u emotivnom smislu.

Stariji Ovnovi će uploviti u tajnu vezu sa osobom sa posla. To će im donijeti samo komplikacije i teškoće. Brzo će se saznati za njihovu romansu, što će im se negativno odraziti na ugled, a i emotivno se neće moći uskladiti.

Zdravlje:

Merkur se kreće kroz vaše polje zdravlja i znak Djevice gdje je u sjedištu i snažan, što doprinosi stabilnosti i poboljšanju vašeg zdravlja. Više nego obično ćete voditi računa o svom zdravlju, posebno o zdravoj ishrani. Kako se Merkur kreće retrogradno od 13. avgusta, biće vam potrebno više kretanja i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Osjećaćete potrebu da konzumirate laku i zdravu hranu. Pšenične klice, kao i druge namirnice od žitarica, poput heljde i ovsa, doprinijeće povećanju energije u vašem organizmu, pa ćete biti spremni i za veće fizičke ali i mentalne napore. Gradivne materije koje sadrže skrob i bjelančevine su vam takođe neophodne, kao što su npr. jaja.

Srećni brojevi:

3, 8, 14, 21, 26

BIK

Posao:

Prva dekada avgusta će se odvijati rutinski, bez naročitih promjena i novina. Uglavnom ćete se baviti već aktuelnim poslovima koje ste ranije pokrenuli. Ovaj dio mjeseca vam je pogodan i za odlazak na odmor. 12. avgusta vaš vladar Venera pravi trigon sa Neptunom i otvara vam pogodnosti za saradnju sa kreativnim osobama. Pogodnosti vas očekuju i kroz saradnju sa hemijskom industrijom, proizvođačima osvježavajućih i alkoholnih pića, medijskim producentima i reklamnim agencijama. Sredinom mjeseca Venera pravi opoziciju sa Plutonom i kvadrat sa Jupiterom, što će dovesti do nedostatka finansijske podrške za nove poslovne projekte koji su bili u planu, pa se lako može dogoditi da budete primorani da ih odložite na neko vrijeme dok se ne poboljša priliv sredstava na vaš račun. Ovaj period vam nije pogodan za saradnju sa inostranim partnerima i firmama. Kako Venera do 26. avgusta prolazi kroz vaše polje komunikacija, iskoristite ovaj mjesec za poslovne pregovore i dogovore oko novih projekata. Vaši prijedlozi biće većim dijelom prihvaćeni pozitivno.

Merkur koji vlada vašim poljem novca prolazi kroz znak Djevice gdje je u sjedištu, što će vam omogućiti da dobro procjenjujete svoje poteze i aktuelnu situaciju na polju finansija. Možete imati koristi od investiranja u oblasti zabave i kreativnosti, ugostiteljstvo i poslove koji obuhvataju rad sa djecom. Od 13. avgusta Merkur će krenuti retrogradno. Zbog toga je važno da u prvih desetak dana ovog mjeseca što više radite na razradi vašeg finasijskog plana. U drugoj polovini mjeseca ćete imati sporiji i djelimično otežan priliv finansija i nailazićete na teškoće na polju platnog prometa. Na sreću, ovo neće negativno uticati na vaše ukupne dobitke, osim što će vas u izvjesnoj mjeri ograničavati.

Nezaposleni Bikovi će imati više šanse da pokrenu svoj privatni biznis zahvaljujući svojim kreativnim idejama, nego da se zaposle kod nekog poslodavca.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Provodićete više vremena sa voljenom osobom i porodicom. Vaš partner će djelovati pomalo povučeno i prepuštaće vama inicijativu, čime će željeti da vam stavi do znanja kako mu je potrebno malo odmora od raznih obaveza, posebno kućnih. Pružite podršku partneru i potrudite se da imate više zajedničkih trenutaka za zabavu i razonodu.

Opuštanje i zabava sa partnerom je ono što vam je neophodno kako bi vaša emotivna veza bila stabilna i kako biste se oboje osjećali blisko. U tu svrhu bi vam prijao izlet u prirodu vikendima, kao i razgovori o međusobnim potrebama u ljubavi. Umjećete da se ponašate ljubazno prema partneru i da mu pokažete svoje osjećanja bez zadrške.

Ako ste slobodni:

Privući će vas osoba koja je vrijedna, radna, praktična i koja sa obje noge čvrsto stoji na zemlji i nije od onih što po cijeli dan maštaju o idealnoj ljubavi. To je osoba koja ispunjava vaše kriterijume, a osim toga vam je i fizički privlačna. Naći ćete način da započnete kontakt i počećete da se viđate. Otkrićete da imate zajedničke teme za razgovor, ali ćete ubrzo shvatiti da ta osoba najviše vremena provodi na poslu i da je posao ono što je zanima više od emotivne veze.

Stariji Bikovi će početi da izlaze sa osobom koja će im se na prvi pogled dopasti. Ono što će im zasmetati je potreba te osobe da ih neprestano ispravlja, pokušava da ih poboljša i u svemu se ponaša sitničavo.

Zdravlje:

Kvadrat Jupitera koji prolazi kroz vaše polje zdravlja sa Plutonom, na početku mjeseca, donijeće vam pojačanu napetost, psihosomatske smetnje i umanjiti vašu otpornost na stres. Izbjegavajte jako sunce. Nagle promjene vremena će izazivati kod vas meteoropatske smetnje. Poboljšanje očekujte u drugom dijelu avgusta. Budite više u pokretu.

Neophodna vam je lakša ali kalorična ishrana. Konzumirajte ribu, morsku i riječnu, kao i pileće meso. Od povrća koristite kuvani krompir, kelerabu, mrkvu i tikvice. Više voća, poput lubenice, dinje i ananasa će pozitivno uticati na vašu krvnu sliku i nadoknađivaće tečnost i vitamine u vašem organizmu. Od vitamina uzimajte B kompleks.

Srećni brojevi:

8, 11, 16, 18, 24

BLIZANCI

Posao:

Merkur, vaš vladar, prilazi kroz znak Djevice gdje je u sjedištu, stabilan i snažan. To će vas činiti praktičnim i snalažljivim. Uspjeh ćete postići ako se bavite bilo kojim vidom zanatskih djelatnosti, servisnih usluga, zdravstvom, higijenom ili bilo kojim vidom poslovnih usluga. Očekuje vas napredak ako se bavite privatnim poslom, računovodstvom, administracijom ili prometom nekretnina. Početak mjeseca vam je pogodan za adaptaciju poslovnog prostora i kupovinu ili servisiranje osnovnih sredstava za rad. Iskoristite što bolje prvih desetak dana avgusta. Bićete u tom periodu dobro organizovani i sve će vam se odvijati po planu na poslu, osim što ćete trebati da pripazite na troškove i protok novca. Od 13. avgusta Merkur će krenuti retrogradno, što će dovesti do sporijeg razvoja vaših poslovnih planova. Najbolje bi bilo da to vrijeme iskoristite za odlazak na odmor, ako još niste bili na odmoru. Mars i Sunce prolaze kroz vaše polje komunikacija, što vam donosi mogućnost uspješnih poslovnih pregovora. Uspjećete da svoj autoritet i stručnost dokažete i steknete povjerenje.

Na početku avgusta će Jupiter praviti kvadrat sa Plutonom koji se nalazi u vašem polju platnog prometa. To vas upozorava da izbjegavate da ulazite u bilo kakav vid finansijskog rizika. Nije pogodno vrijeme da podižete kredite niti da se zadužujete. Platni promet će vam se odvijati otežano, a ako imate veća dugovanja prema povjeriocima, to će vam predstavljati dodatnu komplikaciju. Venera koja prolazi kroz vaše polje novca pravi sredinom mjeseca opoziciju sa Plutonom i kvadrat sa Jupiterom, što vam donosi nova finansijska opterećenja i opasnost od gubitaka. Stabilizacija slijedi nakon 22. avgusta zahvaljujući trigonu Marsa sa Saturnom. Izbjegavajte nelegalne tokove novca i investiranja u oblasti zabave.

Nezaposleni Blizanci će dobiti šansu da predstave neke svoje projekte u javnosti, što im može donijeti ponudu za novi posao.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Vaša emotivna veza će se odvijati stabilno pod uslovom da sa voljenom osobom razgovarate o svemu što je neophodno, naročito o planovima za budućnost. Bez obzira na to što ste po prirodi komunkativni, potrebno je da budete spontani, da pokažete više inicijative i da imate konstruktivne prijedloge. To je vašem partneru potrebno od vas u ovom mjesecu.

Sredinom avgusta budite pažljivi jer ćete biti emotivno nestabilni i mogući su nesporazumi. Poslije 20. avgusta ćete biti spremni da se posvetite voljenoj osobi i da provodite više vremena zajedno. Angažovaćete se oko ostvarivanja zajedničkih ciljeva i u tome ćete biti prilično uspješni. Ostvarićete željeni sklad 26. avgusta i ispunićete zajednička očekivanja i želje.

Ako ste slobodni:

Umjećete da se nametnete svojom inteligencijom i sposobnošću da u pravo vrijeme razgovarate upravo o onome što interesuje osobu sa kojom želite da započnete emotivnu vezu. Naći ćete načina da se informišete šta je zanima, a to će biti i ono što vi odlično poznajete. Postoji i osoba koja je zaintereovana za vas i koja pokušava da vas zavede. Pazite se da ne sjedite na dvije stolice jer biste mogli da propustite povoljnu priliku da uđete u vezu sa osobom koja vam odgovara.

Stariji Blizanci će biti skloni slobodnim i neobaveznim vezama u prvoj polovini avgusta. U drugoj polovini će naići na osobu koja će ih ozbiljno zainteresovati ali oko koje će morati da se potrude kako bi bili primjećeni.

Zdravlje:

Potrebno vam je da jačate svoju kondiciju i da radite svakodnevne fizičke vježbe. Vaše opšte zdravstveno stanje će početi da dolazi postepeno u bolju formu i bićete odmorniji, spremniji za veće mentalne i fizičke napore već od druge polovine avgusta. Ipak, uslov je da se više krećete i da se bavite sportom ili bar rekreativnim vježbama.

Ishranu pojačajte mlijekom, ali umanjite unos mliječnih proizvoda. Umjereno konzumirajte meso i ribu. Što više izimajte voća i povrća. Banane, dinje, breskve, kajsije, a naročito crno grožđe i kupinu koji su povoljni za bolju krvnu sliku i imunitet. Od povrća većinom ono koje se konzumira presno kao što je mrkva. Od vitamina B i E.

Srećni brojevi:

9, 11, 18, 22, 25

RAK

Posao:

Usmjerite se na svoj nastup i poradite na svom izgledu i šarmu. To će vam otvoriti mnoga vrata za napredak vaših poslovnih planova zahvaljujući Veneri koja do 26. avgusta prolazi kroz vaš znak. Donijeće vam uspjeh u svemu što zahtijeva kreativnost, osjećaj za ljepotu i umjetničke sklonosti i talenat. Oblasti kao što su moda, kozmetika i dizajn će vam ići od ruke, kao i saradnja sa osobama koje se bave ovim oblastima. Merkur koji prolazi kroz vaše polje komunikacija i znak Djevice gdje je u sjedištu i snažno djeluje, omogućiće vam uspješne pregovore i dogovore. Ostvarićete napredak u planiranju i organizovanju aktuelnih i budućih poslovnih zadataka. Imaćete uspjeha u oblastima komunikacije, saobraćaja, trgovine i poslovnih usluga. Sredinom mjeseca Venera pravi opoziciju sa Plutonom i kvadrat sa Jupiterom, što će vam donijeti teškoće u odnosima sa poslovnim partnerima. Merkur će krenuti retrogradno, što će usporiti odvijanje vaših planova. U ovom periodu izbjegavajte javne nastupe. Najbolje bi bilo da drugu polovinu avgusta iskoristite za odmor.

Sunce i Mars prolaze kroz vaše polje novca i na početku mjeseca vam donose usporen i otežan priliv finansija na račun. Situacije će se postepeno popravljati nakon 10. avgusta. Sunce će praviti sredinom mjeseca trigon sa Saturnom koji vlada vašim poljem platnog prometa, što će poboljšati priliv novca na vaš račun i omogućiti vam da se rasteretite jednog duga koji vas je u proteklom periodu pritiskao. Poboljšaće se i vaša saradnja sa poslovnim partnerima, dobavljačima i poslovnim saradnicima, što će poboljšati i vašu zaradu. Od 22. avgusta ćete biti u mogućnosti da ostvarite dobitak kroz ostvarenje važnog cilja u vezi jednog dugoročnog posla, zahvaljujući trigonu Marsa sa Saturnom.

Nezaposleni Rakovi će potencijalnom poslodavcu umjeti da prikažu svoje vještine, potencijale i talente u poslu koji im se ponudi, što će im donijeti novo zaposlenje.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Početkom avgusta Jupiter pravi kvadrat sa Plutonom koji se nalazi u vašem polju braka i pratnerstava. To će vam donijeti nesklad i konfliknte situacije u odnosima sa voljenom osobom, a donijeće vam i nesuglasice sa članovima porodice. Ovo nije povoljno vrijeme za ulaganje novca u nekretnine i adaptacije. Obratite pažnju na potrebe vaših najbližih.

U slučaju da se ne potrudite dovoljno oko svog partnera i članova porodice, sredinom mjeseca bi situacija mogla da se zakomplikuje. Poboljšanje očekujte od 22. avgusta kada ćete skupiti dovoljno snage da se suočite sa teškoćama i kada ćete biti spremni na dogovore sa partnerom oko poboljšanja vaše veze. Pomogao bi vam odlazak na zajednički odmor.

Ako ste slobodni:

Osjećaćete se nesigurno u pogledu mogućnosti da zavedete osobu koja vam se dopada. Nailazićete na iskušenja i izazove koje će vam postavljati, a neće vam davati dovoljno signala da imate šanse kod nje. S druge strane ćete se potajno udvarati osobi za koju znate da vam daje otvorene šanse. To vam donosi mogućnost da započnete vezu sa osobom kojoj se vi dopadate, a gubite mogućnost da uđete u vezu sa osobom koje se vama dopada. Krajnji ishod vam neće biti po volji.

Nešto starijim Rakovima će odgovarati prolazne ljetnje šeme. Upuštaćete se u veze za koje unaprijed znate da neće potrajati, ali će vam odgovarati da se zabavljate. Zbog toga biste jednu ozbiljnu priliku mogli da propustite. Razmislite šta želite.

Zdravlje:

Vaše zdravstveno stanje će biti promjenljivo tokom avgusta. Potrebno vam je više odmora i relaksacije. Osjetljivi ćete biti na promjene vremena, velike vrućine i stres, što može izazivati sklonost alergijskim reakcijama, meteoropatske tegobe ali i psihosomatske smetnje. Preporučuje vam se više kretanja i boravak u prirodi u slobodno vrijeme.

Budite pažljivi po pitanju svoje ishrane. Izbjegavajte tešku hranu, posebno meso spremljeno na žaru i brzu hranu, kao što su razna peciva, pice, pomfrit, hamburger i slično. Presna hrana od voća i povrća će vam poboljšati vitalnost. Konzumirajte salate od povrća sa dodatkom sireva i mliječnih proizvoda i jedite što više svježeg voća.

Srećni brojevi:

2, 8, 14, 17, 23

LAV

Posao:

Dobro čuvajte poslovne tajne i obavite tajne pregovore sa partnerom s kojim namjeravate da započnete saradnju. Venera prolazi do kraja mjeseca kroz vaše polje tajni, što vam daje mogućnost da ostvarite korist od saradnje sa institucijama zatvorenog tipa, kao i od poslova vezanih za industriju i promet mesa i mesnih prerađevina. Potrebno je da budete pažljivi sredinom mjeseca kada će Venera praviti opoziciju sa Plutonom i kvadrat sa Jupiterom, što će vam donijeti tenzije u odnosima sa kolegama na poslu. Izbjegavajte da se bavite spletkama bilo koje vrste, kao i da nešto radite drugima iza leđa u sopstvenu korist, jer vam može nanijeti gubitak ugleda ali i pokvariti poslovne veze i kontakte. Neki planovi vam se neće ostvariti. Sunce i Mars se kreću kroz vaš znak što možete da iskoristite tako što ćete svoj autoritet postaviti u prvi plan ali tako da možete da stanete iza svojih poteza i odluka. Pazite da ne pretjerate i da ne uobrazite da možete više nego što je realno i da ste važniji nego što jeste. Vaš nastup će vam pomoći da prevaziđete prepreke i da ostvarite važne ciljeve.

Merkur prolazi kroz vaše polje novca i donosi vam mogućnost da poboljšate i stabilizujete svoje finansije, kao i da ostvarite bolji protok novca kroz vaš platni promet. U prvih desetak dana avgusta imaćete najviše prilika da profitirate, posebno ako se bavite trgovinom akcijama ili investicionim fondovima. Ulaganjem u trgovinu i poslovne usluge takođe možete ostvariti dobitke. Od 13. avgusta će Merkur krenuti retrogradno, što će umanjiti mogućnosti za zaradu i usmjeriće vas ka riješavanju zaostalih dugovanja. Do kraja mjeseca izbjegavajte da se zadužujete. Druga polovima avgusta će vam biti uglavnom uspješna na poljima komunikacija, saobraćaja, trgovine, zabave, kreativnosti i dugoročnih poslova.

Nezaposleni Lavovi će svojom samouvjerenošću uspjeti da nagovore potencijalnog poslodavca da ih zaposli i pruži im šansu da se dokažu.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Vaš partner od vas očekuje više inicijative za zajedničke aktivnosti. Ono što će vam najviše prijati su izlasci i zabava udvoje, a s vremena na vrijeme i sa zajedničkim prijateljima. Odlazak na zajednički odmor ili na vikend izlete u prirodu će pojačati vašu bliskost sa voljenom osobom. Oboje ćete uživati u avanturama planinarenja ili raftinga na rijeci.

Druga polovina avgusta će vam biti ispunjena lijepim zajedničkim trenucima. Mars će praviti trigon sa Saturnom koji vlada vašim poljem partnerstva, što će unijeti dinamiku i stabilnost u vašu vezu. Umjećete da partnera pokrenete na akciju, pružaćete podršku i podsticaje, tako da zajedno možete mnogo da postignete na unapređenu veze i zajedničkih ciljeva.

Ako ste slobodni:

Dobro znate kako da iskoristite svoj šarm i da se postavite u centar pažnje. Vaša pojava i pojačana dinamična energija će vam donijeti više od jednog potencijalnog partnera čiju ćete pažnju privući. Moći ćete da birate, a osoba koju ćete izabrati će pozitivno reagovati na vaša udvaranja. Avgust je vrlo povoljan mjesec da upoznate srodnu dušu i uplovite u emotivnu vezu koja može da bude na duže staze. Do kraja mjeseca ćete uspjeti da osvojite srce osobe koju ste izabrali.

Nešto starijim Lavovima pružiće se mogućnost da ostvare vezu sa osobom koja im duže vrijeme privlači pažnju i u koju su tajno zaljubljeni. To u početku može da bude i tajna veza, ali su velike šanse da bude stabilna i skladna.

Zdravlje:

Sam početak mjeseca će vam biti naporan jer ćete biti pod pojačanim stresom i bićete skloni da se previše iscrpljujete. Potrebno vam je da nađete više vremena za psihofizičku relaksaciju i odmor. Vaša fizička kondicija će biti snažna i stabilna, što će vam omogućiti bolju vitalnost i otpornost organizma. Plivanje i bavljenje sportom su poželjni.

Pravilna i zdrava ishrana vam je potrebna za dobro zdravlje. U tu svrhu uzimajte lakšu hranu više puta na dan. Izbjegavajte obilne obroke i jela za roštilja. Takođe izbjegavajte i hranu koja nadima, kao što su razne mahunarke. Namirnice koje sadrže skrob i bjelančevine uzimajte svakodnevno, kao i voće i povrće bogato vitaminima.

Srećni brojevi:

4, 10, 17, 21, 26

DJEVICA

Posao:

Merkur koji je vladar vašeg polja posla, a ujedno i vladar vašeg znaka, prolazi upravo kroz vaš znak Djevice do kraja avgusta. To će vas činiti snalažljivim i vještim u poslovnim poduhvatima. Uspjeh ćete ostvariti u oblastima komunikacija, trgovine, zanatskih djelatnosti, zdravstva, saobraćaja i u raznim vidovima poslovnih usluga. Vaše rukovodeće sposobnosti će doći do pojačanog izražaja i pružiće vam se prilika da ostvarite napredak i da se istaknete. Umjećete da sebe i svoje potencijale, vještine i iskustvo iskoristite na najbolji način jer će vam okolnosti ići na ruku. Ovo sve podrazumijeva da budete zaista vrijedni i da se potrudite, posebno u prvih desetak dana avgusta. 10. u mjesecu će Merkur praviti sekstil sa Venerom, što će vam omogućiti da poboljšate saradničke odnose i da se istaknete u nekoj vrsti timskog rada. Od 13. avgusta će Merkur krenuti retrogradno. Od toga datuma se usmjerite na rješavanje ranije započetih, a zaostalih radnih zadataka. Imaćete korsiti od čuvanja poslovnih tajni i kroz saradnju sa institucijama zatvorenog tipa.

Na finansijskom polju očekuje vas promjenljiva situacija. 4. avgusta će Jupiter, koji se nalazi u vašem polju novca, praviti kvadrat sa Plutonom. To vas upozorava da izbjegavate bilo kakve rizike u vezi novca, jer biste se mogli naći na gubitku. Stabilniji priliv novca na vaš račun očekujte 10. i 20. avgusta kada će prvo Sunce, a zatim i Mars praviti sekstil sa Jupiterom. Pred kraj mjeseca ćete biti u prilici da ostvarite veće dobitke koji mogu biti povezani sa ulaganjem u oblast nekretnina. Dobitke ćete imati i od kreativnih projekata. Druga polovina mjeseca će vam svakako donijeti mogućnost da osvojite bolje pozicije na tržištu i u poslovnom svijetu jer će 22. agusta Sunce ući u vaš znak.

Nezaposlene Djevice će dobiti mogućnost za zaposlenje u oblasti gdje već imaju radnog iskustva ili u firmi gdje su već ranije bile zaposlene.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Sve što poželite i što prija i vama i vašem partneru moći ćete da ostvarite u prvoj polovini avgusta. Bićete oboje puni inicijative u vezi zajedničkog vremena. Jedno drugom ćete pružati podršku u svemu gdje vam to bude potrebno. Ovo je povoljno vrijeme za odlazak na zajedničko putovanje. Prijaće vam mjesta koja garantuju kvalitet i dobar provod.

U drugoj polovini avgusta nailazićete na neslaganja sa voljenom osobom. Vi ćete osjećati potrebu da više vremena provodite sa svojim prijateljima, dok vašem partneru neće prijati njihov pojačan uticaj na vas. To može dovesti do povlačenja vašeg partnera i do zahlađenja u odnosima. Biće vam potreban ozbiljan razgovor da biste to riješili.

Ako ste slobodni:

Pokušaćete da priđete osobi koja vas privlači ali ćete shvatiti da vi nju ne privlačite i da se uzalud trudite, što će vas razočarati. Pojaviće se osoba kojoj ćete vi biti interesantni i koja će često biti u vašoj blizini i pokušavati na neki način da vam skrene pažnju. Ući ćete u komunikaciju i osoba će vam se dopasti ali ćete ubrzo saznati da nije slobodna i da je nezadovoljna svojom zvaničnom vezom. Lako vam se može dogoditi da sa njom uđete u tajnu vezu.

Nešto starije Djevice će biti u prilici da započnu emotivnu vezu sa osobom koja im se duže vrijeme dopada i koja do sada nije davala signale da to želi. Odjednom ćete postati bliski sa njom i uz malo truda nova veza je na pomolu.

Zdravlje:

Potrebno je da izbjegavate bilo kakav vid pretjerivanja u životnim zadovoljstvima, kao što su hrana, piće, zabava i slično. Takođe je potrebno da izbjegavate poroke jer ćete im biti skloni. Sve to može da šteti vašem zdravlju. Imunitet će vam biti slabiji, pa je potrebno da se više odmarate, izbjegavate pretjerane napore i izloženost jakom suncu i toploti.

Ishranu je potrebno da pojačate namirnicama koje sadrže vitamin A kao što je šargarepa koju je najbolje da konzumirate presnu ili samo malo kuvnu na pari. B i E vitamin su vam takođe potrebni u pojačanim količinama. Smanjite unos mliječnih proizvoda i mesa, a pojačajte unos ribe, svježeg voća i povrća. Žitarice i hljeb uzimajte u umjerenim količinama.

Srećni brojevi:

9, 13, 18, 22, 25

VAGA

Posao:

Venera do 26. avgusta prolazi kroz vaše polje posla i karijere, što vam otvara mogućnost uspješnog polovanja u oblastima vezanim za ljepotu, žene, kozmetiku, modu i prehrambenu industiju. Pokazivaćete više šarma i ljubaznosti u svojim nastupima. Kako prirodno imate talenat da se dotjerate tako da budete privlačni i da održavate korektne odnose, umjećete da istaknete svoje kvalitete, a to će vam omogućiti efikasnije poslovanje i pružiti vam priliku da ostvarite proboj na tržištu i napredak u karijeri. Budite pažljivi sredinom avgusta kada će Venera praviti izazovne aspekte sa Plutonom i Jupiterom. To će se nepovoljno odraziti na vaše sporazume i pregovore koji su u toku i na vaše odnose sa kolegama na poslu. Na teškoće ćete nailaziti u pružanju raznih vidova poslovnih ugovora. U drugoj polovini avgusta budite pažljivi u javnim nastupima, u sklapanju novih poslovnih ugovora, kao i u pravnim aspektima vašeg posla, jer na tim poljima mogu iskrsnuti neočekivane teškoće. Krajem avgusta ćete ostvariti prednost nad konkurencijom i bolju saradnju sa osobama na visokom položaju.

Na polju novca je važno da se posvetite poboljšanju saradnje u svim vidovima vašeg posla. Umjećete da na tom polju nastupate samouvjereno, autoritativno, ali pazite da ne pretjerate i da iza vašeg nastupa stoje potvrđena postignuća i dokazi vaših radnih sposobnosti i vještina. Ako vam pođe od ruke da poboljšate saradnju, to će poboljšati i priliv novca na vaš račun. Bićete u mogućnosti da ostvarite stabilnost u drugoj polovini mjeseca zahvaljujući povoljnim aspektima Marsa sa Jupiterom i Saturnom, što će vam donijeti dobitke od ulaganja u trgovinu kvalitetnom i uvoznom robom, tehničkom robom, kao i kroz oblasti saobraćaja, komunikacija i saradnjom sa državnim institucijama i građevinskim preduzećima.

Nezaposlenim Vagama će biti otvorene mogućnosti da se zaposle na mjestu koje odgovara njihovoj struci. Pokazaćete snalažljivost i vještinu poslodavcu.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Prijaće vam da se družite i da se zabavljate, bićete dinamični I puni pozitivne energije, što će prijati vašem partneru. Zajedno ćete praviti zabave u vašem domu na koje ćete pozivati zajedničke prijatelje, a isto tako ćete i vi njih posjećivati. Bićete zainteresovani i za zajedničke odlaske na razne prijeme i društvene manifestacije u čemu ćete oboje uživati.

Druga polovina avgusta će vam prijati za odlazak na zajednički odmor. U tu svrhu bi vam prijala poznata turistička destinacija u inostranstvu gdje biste osim dobrog provoda i bogatog sadržaja, mogli da posjećujete muzeje i istorijska mjesta. Izleti i vikend putovanja bi vam prijala ukoliko ste već bili na odmoru. Zajednički odlazak u bioskop takođe.

Ako ste slobodni:

Jedno poznanstvo vas duže vrijeme intrigira. Radi se o osobi sa kojom se često družite i izlazite, a sa kojom se dobro razumijete. Ona vam je podrška kada vam nešto zatreba, uvijek je tu da vam pruži dobar savjet i njena blizina vam prija. Primjećujete da prema vama pokazuje više od prijateljstva, a i ona se vama dopada i privlači vas. Ako pređete granicu prijateljstva, nema povratka na staro. Na sreću, otkrićete vrlo brzo da su simpatije obostrane i da je veza moguća.

Starije Vage će biti u mogućnosti da započnu novu emotivnu vezu ali će naići na neočekivane okolnosti koje mogu da im pokvare planove. Ne žurite dok bolje ne upoznate osobu koja vam se dopada. Ona ima skrivene motive ka vama.

Zdravlje:

Praktikujte svakodnevne relaksacione vježbe. Joga, tai-chi i slične orijentalne vježbe, kao npr. tibetanske, a koje možete praktikovati sami ili pod vođstvom kvalifikovanih instruktora, pokazaće se kao odlične za poboljšanje vašeg imuniteta ali i raspoloženja. Bićete ispunjeni pozitivnom energijom, što će ujedno pojačati vašu otpornost na stres.

Zdrava i pravilna ishrana je neophodna da bi vaše zdravlje bilo i ostalo stabilno. U tu svrhu vam se preporučuje da konzumirate svježe voće u većim količinama. Posebno voće bogato vodom i vitaminima, kao što su grožđe, dinja i ananas. Povrće i meso uzimajte umjereno, isto kao i žitarice, a pojačajte unos mliječnih proizvoda, posebno jogurta.

Srećni brojevi:

7, 12, 16, 21, 26

ŠKORPIJA

Posao:

Kroz vaše polje posla i karijere prolaze Sunce i Mars i donose vam dinamičan mjesec pun posovnih izazova i dešavanja. Pružiće vam se prilika da potvrdite svoj autoritet i da se istaknete u rješavanju komplikivanih situacija i nalaženju adekvatnih rješenja. Vaš takmičarski duh će biti pojačan i usmjerićete se ka nalaženju načina da izbijete u prvi plan, ispred konkurencije. To vam može donijeti napredak na polju karijere i unaprijeđenje. 10. avgusta Sunce pravi sekstil sa Jupiterom, što će vam omogućiti da obavite jedan važan dogovor za proširivanje vaše poslovne ponude i kapaciteta. Merkur prolazi kroz vaše polje saradnje, što će vam omogućiti da učvrstite odnose na tom polju i da se istaknete u svemu što podrazumijeva timski rad. Kako Merkur od 13. avgusta kreće retrogradno, to će od vas zahtjevati da se usmjerite ka zajedničkim poslovima koji su u zaostatku. U drugoj polovini avgusta će vaši napori na polju dugoročnih i velikih poslova dobiti na značaju i donijeće vam očekivane rezultate. Kraj mjeseca ćete dočekati na stabilnim pozicijama i dobrim uspjehom za pohvalu.

Pružiće vam se mogućnosti da poboljšate i stabilizujete priliv novca na vaš račun. Investicije u građevinsku industriju, velike i dugoročne poslovne projekte, pokazaće se isplativo i može da vam donese uvećanu zaradu. 13. i 22. u mjesecu imate najbolje šanse da profitirate, pod uslovom da djelujete po unaprijed utvrđenom i razrađenom planu i izbjegavate rizike. 24. avgusta budite pažljivi, jer Venera pravi kvadrat sa Saturnom koji se nalazi u vašem polju novca, a to vam može donijeti uvećane troškove. Teškoće mogu nastati kroz poslovanje sa prehrambenom industrijom i trgovinom, uvoznom robom. Krajem mjeseca vas očekuju veći dobici zahvaljujući trigonu Jupitera sa Saturnom.

Nezaposleni Škorpioni će biti u prilici da pokrenu sopstveni biznis. Konkurišite za dobijanje subvencija i donacija za preduzetnike.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Vama je više nego ostalim znacima avgust pogodan za odlazak na zajedničko putovanje na odmor u inostranstvo sa voljenom osobom. Potrebno vam je više zabave. Iskoristite priliku da odete na koncert, u pozorište ili bioskop zajedno. Imaćete prijedloge kako da provedete zajedničko vrijeme, što će vaš partner prihvatiti. Bićete od podrške.

Sa voljenom osobom ćete se dobro razumjeti i često ćete razgovararti o raznim temama, većinom zabavnim. Iskoristite to da se dogovorite oko novih zajedničkih ciljeva. Što više vremena budete provodili zajedno i bavili se zajedničkim temama, to će vaša veza biti skladnija. Povremene nesuglasice su tu samo da vam ne postane dosadno. Lako ćete ih rješavati.

Ako ste slobodni:

Avgust je pogodan mjesec za vas koji ste slobodni, a želite nešto više od ljetne avanture. Pruža vam se pogodna mogućnost da uđete u emotivnu vezu na duže staze sa osobom koja vas duže vremena privlači, a sa kojoj ste više puta pokušavali da priđete bez naročitog uspjeha. Srećne okolnosti će dovesti do toga da će se ona zainteresovati za vas. Ostaje vam da pokažete svoje lične kvalitete. Moraćete da se potrudite ali vam to donosi velike šanse za uspjeh i novu vezu.

Stariji Škorpioni će susresti staru ljubav i nekadašnja osjećanja će se pojaviti. Bez obzira na to što ćete oboje osjećati potrebu da obnovite vezu, nemojte se zaletati, već sačekajte da budete sigurni kako će ovog puta vaša veza uspjeti.

Zdravlje:

U prvoj polovini mjeseca će vam biti potrebno više odmora jer ćete lako da se umarate i imaćete povremene padove energije. To možete ublažiti češćim izlascima u prirodu. U drugoj polovini avgusta će vaša vitalnost da se pojača i porašće vam imunitet. Bićete u boljoj kondiciji i prijaće vam svakodnevne fizičke aktivnosti.

Ishrana bi trebalo da vam se sastoji od lakše hrane koju ćete konzumirati u manjoj količini više puta na dan. Pojačajte obroke ribom i pilećim mesom. Uzimajte više žitarica, pšeničnih klica kao i povrće koje možete jesti presno ili samo blago kuvano na pari. Mlijeko i melijčne proizvode uzimajte umjereno, a voće u većim količinama.

Srećni brojevi:

6, 11, 14, 20, 24

STRIJELAC

Posao:

Merkur koji vlada vašim poljem posla i karijere prolazi upravo kroz to polje i znak Djevice gdje je snažan i u sjedištu. To vam otvara mogućnosti da postignete značajan uspjeh u poslu i karijeri, posebno ako se bavite trgovinom, zanatskim djelatnostima, servisnim i drugim poslovnim uslugama, zdravstvom i higijenom. Zahvaljujući svojim organizacionim sposobnostima i pažljivijem i mudrijem pristupu radnim zadacima, u prvih desetak dana avgusta uspjećete da ostvarite napredak u razvoju poslovnih planova. Bićete strpljiviji nego obično i posvećeni detaljima. To će vam pomoći da prestignete konkurenciju i osvojite stabilne pozicije. Od 13. avgusta će Merkur biti retrogradan, što vas upućuje da se do kraja mjeseca posvetite zaostalim radnim obavezama i ne započinjete nove projekte. U drugoj polovini avgusta Mars će praviti sekstil sa vašim vladarem Jupiterom, što možete iskoristiti da izbijete u prvi plan i poboljšate saradnju sa poslovnim partnerima, dobavljačima, povjeriocima i osobama od autoriteta. To će vam osigurati stabilno poslovanje.

Na polju novca budite izuzetno pažljivi početkom mjeseca, jer će Jupiter praviti kvadrat sa Plutonom koji se nalazi u vašem polju novca. Po svaku cijenu izbjegavajte bilo kakve rizične investicije i poslovanje sa sumnjivim osobama, kao i bilo kakve mahinacije u finansijskim transakcijama. U protivnom možete da se nađete na ozbiljnom gubitku. Sredinom mjeseca će doći do teškoća na polju platnog prometa. Mogući su uvećani troškovi ili prekid poslovanja sa partnerom koji vam je bio važan, a s kim ste imali mnogo neriješenih finansijskih pitanja. Tek pred kraj mjeseca ćete uspostaviti stabilniju finansijsku situaciju zahvaljujući sekstilu Jupitera sa Saturnom. Počećete odgovornije da se ponašate u odnosu na novac.

Nezaposleni Strijelčevi će dobiti mogućnost da obnove jednu saradnju od ranije, što će im otvoriti vrata za nalaženje zaposlenja.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Iskoristite početak mjeseca da sa voljenom osobom porazgovarate o zajedničkim planovima. Ako niste do sada iskoristili vrijeme za zajednički odmor, isplanirajte gdje ćete i kako, jer ćete se oko toga dobro razumjeti. Nesuglasice mogu nastati oko toga koliko bi vas finansijski izašlo putovanje. Vi ćete insistirati na skupljem mjestu, vaš partner će biti štedljiv.

U drugoj polovini avgusta je važno da se potrudite oko zajedničkih planova i dogovora koje duže vrijeme odlažete i zbog kojih vaš odnos sa partnerom počinje da stagnira i dovodi do povremenih napetosti. Vaše zalaganje oko zajedničkih stvari će odobrovoljiti vašeg partnera. Pokažite inicijativu za više zabave i druženja sa zajedničkim prijateljima.

Ako ste slobodni:

Mjesec avgust vam je pogodan za odlazak na putovanje gdje možete da imate ljetnje avanture. Upoznaćete jednu ili više osoba na putovanju i očekuje vas dobar provod i prolazne ali burne ljubavi. Ne očekujte da će se veza nastaviti ako je tog tipa i ako se radi o osobi iz druge države ali ćete biti zadovoljni i ispunjeni avanturom. Ako ne putujete, upoznaćete osobu koja će doputovati u posjetu rođacima i sa njom ćete imati prolaznu romansu.

Nešto stariji Strijelci će mudro iskoristit šansu da priđu osobi koju će upoznati na jednoj zabavi. Kako će privlačnost biti obostrana, lako će doći do ulaska u vezu. Koliko ćete biti u stanju da vezu održite na duže staze, od vas zavisi.

Zdravlje:

Bićete osjetljivog zdravlja. Savjetuje vam se da izbjegavate izlaganje jakom suncu i vrućinama, da uzimate više tečnosti i da praktikujete češće psihofizičku relaksaciju. Izbjegavajte poroke, pretjerivanja u jelu, piću i drugim životnim zadovoljstvima. Bićete osjetljivi na nagle promjene vremena i biće pojačana vaša osjetljivost na stres.

Ishrana u ovom mjesecu treba da vam se sastoji pretežno od voća. Možete da pravite razne voćne salate i da konzumirate svakodnevno cijeđene sokove koje možete da miješate i sa povrćem. Umanjite unos žitarica, namirnica koje u sebi sadrže povećanu masnoću, posebno meso sa žara. Mlijeko možete da uzimate u umjerenim količinama.

Srećni brojevi:

2, 7, 14, 19, 21

JARAC

Posao:

Početkom mjeseca, 4. avgusta, budite pažljivi na poslu i u ličnim nastupima. Jupiter koji se nalazi u vašem polju posla pravi kvadrat sa Plutonom koji se nalazi u vašem znaku. To će vam donijeti velike napetosti, nesuglasice, sklonost prenagljenim i pogrešnim potezima, što vam može naneti gubitke. 10. avgusta ćete uspjeti da riješite probleme sa početka mjeseca, zahvaljujući svom autoritetu i vještinama, kao i skladnom aspektu Sunca sa Jupiterom. Venera prolazi kroz vaše polje javnosti i partnrstava i otvara vam mogućnosti da poboljšate odnose sa poslovnim partnerima, kao i da sklopite povoljne ugovore sa preduzećima koja se bave modnom konfekcijom, kozmetikom i prehrambenom industrijom. Merkur koji će do kraja avgusta boraviti u znaku Djevice donijeće vam podršku od strane osoba koje su praktične, obrazovane i imaju veliko iskustvo u svojoj struci. Takođe će vas činiti strpljivim kada su sitne stvari, detalji, finansijski obračuni i pregovori oko važnih stvari prioritetni. Uspjeh ćete postići kroz povezivanje sa osobama koje su vam važne u poslu.

Od 13. avgusta će Merkur biti retrogradan, što vas upozorava da ne pokrećete nove poslove, već da se posvetite rješavanju zaostalih, a važnih zadataka. Na finansijskom polju vas očekuje promjenljiva situacija. Sredinom avgusta će Venera praviti opoziciju sa Plutonom i kvadrat sa Jupiterom. To će oslabiti vaše odnose sa važnim poslovnim partnerima i umanjiti priliv sredstava na vaš račun. Druga polovina avgusta će biti nešto bolja, pa ćete uspjeti da riješite neka problematična finansijska pitanja i dugovanja. Mars koji prolazi kroz vaše polje platnog prometa činiće vas ekspeditivnim u plaćanju i u naplati. Krajem avgusta ćete uspjeti da ostvarite dobitke kroz jedan vješt potez koji će zahtijevati veliku pažnju i planiranje.

Nezaposleni Jarčevi će biti usmjereni na poznanstva pomoću kojih mogu dobiti preporuku kod potencijalnih poslodavaca i tako mogu dobiti novi posao.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Venera prolazi kroz vaše polje braka i odnosa i pravi trigon sa Neptunom. Voljenoj osobi ćete umjeti da ispunite najljepše želje jer ćete umjeti da osjetite šta joj je u datom trenutku najvažnije sa vaše strane. To nisu skupi pokloni, već znak pažnje i iskreno pokazivanje osjećanja. Iznenadite partnera nečim romantičnim. To nije vaš stil ali će biti pravo iznenađenje.

Sredinom avgusta će Venera praviti opoziciju sa Plutonom. Sa partnerom se nećete slagati i nailazićete na suprotstavljane stavove po raznim zajedničkim pitanjima, što može izazvati konflikte i zahlađenje u odnosima. Ako se ne potrudite da nađete zajednički prihvatljivo rješenje, vaša veza bi mogla da trpi ozbiljne posljedice. Može doći do udaljavanja.

Ako ste slobodni:

Jedna osoba će na vas djelovati neodoljivo privlačno. Nećete stići ni da razmislite šta vas je snašlo, a već ćete biti sa njom u vrlo bliskom odnosu, na prvom mjestu u krevetu. Proradiće nekontrolisane strasti između vas dvoje, što će se ubrzo pokazati problematičnim. Saznaćete da osoba u koju ste zaljubljeni nije dovoljno emotivno stabilna za vaš ukus, ali nećete znati kako da prekinete odnos. Budite pažljivi jer biste mogli da imate sukobe i više teškoća nego zadovoljstva sa njom.

Nešto starijim Jarčevima će avgust donijeti promjenljivu sreću u ljubavi. Osoba koja vam se dopada će vam priznati da nije slobodna, a vama neće biti do tajne veze. Neko kome se vi dopadate djelovaće vam dosadno i nezanimljivo.

Zdravlje:

Merkur koji vlada vašim poljem zdravlja do kraja avgusta će se nalaziti u znaku Djevice, gdje je stabilan i u sjedištu, pa će i vaše zdravlje većim dijelom biti dobro. Od 13. avgusta će Merkur biti retrogradan, pa je važno da vodite računa o svojoj kondiciji i da se pridržavate pravila zdravog života. Izbjegavajte poroke i pretjerivanja u životnim zadovoljstvima.

Vi svakako imate naviku da pazite na svoju ishranu i da se uglavnom konzumirate zdravu hranu. Kako od sredine mjeseca može da vam probava bude usporena i otežana, dobro bi vam došlo da uzimate namirnice koje čiste crijeva i utiču na brže izbacivanje štetnih materija. To su morske alge, a isto tako i mekinje. Jedite više voća i uglavnom lakšu hranu.

Srećni brojevi:

4, 7, 12, 19, 26

VODOLIJA

Posao:

Mars koji vlada vašim poljem posla i karijere prolazi kroz vaše polje javnosti i partnerstava tokom cijelog avgusta, a uz njega je i Sunce koje će tu biti do 22. u mjesecu. Ovo će vam pojačati motivaciju i činiće vas istrajnim u pronalaženju jednog ili više poslovnih partnera sa kojima biste mogli da zaključite unosne sporazume, ugovore i saradnju na duži rok u oblastima vaše struke. Kao poslovni partneri najviše bi vam odgovarale osobe koje su na centralnom ili visokom poslovnom položaju i koje imaju već dokazan autoritet na tom polju, ali ćete morati da se zaista dokažete kako biste mogli da ih pridobijete. Vi sami ćete biti uspješni u vašim javnim nastupima gdje ćete uspjeti da privučete pažnju potencijalnih klijenata. Umjećete da predstavite svoje poslove i da time napravite sebi dobru reklamu. 13. avgusta će Sunce praviti trigon sa Saturnom. Iskoristite ovaj aspekt da pridobijete za saradnika firmu koja stabilno posluje i postiže velike uspjehe, a sa kojom već duže vrijeme pokušavate da ostvarite saradnju. Ovog mjeseca vam se pruža povoljna mogućnost za uspjeh.

Potrudite se da održavate relativno stabilnu situaciju na polju novca i izbjegavajte ulazak u velike investicije. Merkur prolazi kroz vaše polje platnog prometa, a kako će od sredine avgusta biti retrogradan, najvažnije će biti da se potrudite da bar jednim dijelom riješite vaša zaostala dugovanja prema povjeriocima. Povoljnija situacija vas očekuje 10. avgusta kada ćete uspjeti da vještim potezima dođete do značajnijeg dobitka. Sredinom mjeseca budite pažljivi jer ćete nailaziti na prepreke i zastoje na koje nećete moći da utičete. Druga polovina avgusta vam je na poslovnom polju stabilnija jer će vas pratiti većinom povoljni planetarni aspekti, što će se povoljno odraziti i na vaše finansije.

Nezaposlene Vodolije će imati dobre šanse da dobiju novi posao u oblastima prodaje i oglašavanja. To će u početku biti honorarni posao i biće vam potebno da se dokažete.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Mars i Sunce koji prolaze kroz vaše polje braka i odnosa činiće vašeg emotivnog partnera zahtjevnijim nego obično. Njegova će biti inicijativa i biće sklon da vam nameće dominaciju. Potrebno je da se ne povlačite, već da i vi imate prijedloge u vezi zajedničkog vremena. Samo tako ćete moći da održavate vaš odnos skladnim.

Druga polovina avgusta će vam biti vrlo dinamična i oboje ćete uživati u zajedničkom provodu. Izleti u prirodu tokom vikenda, druženje sa zajedničkim prijateljima, odlasci na zabave i društvene manifestacije, kao i sve drugo što zajedno možete da osmislite poboljšaće vašu vezu. Uspjevaćete da se uskladite i da jedno drugom budete od podrške.

Ako ste slobodni:

Iskoristite avgust za ljetnje avanture kao i za druženje i provod sa prijateljima. Više će vas zanimati nešto što je zabavno, dinamično i prolazno, nego što ćete biti zainteresovani za ulazak u ozbiljnu vezu. Vašu pažnju će privlačiti osobe koje umiju da se istaknu na neki način. Prvenstveno svojim izgledom, a zatim i snažnom, dominantnom ličnošću. Jedna osoba će vam predstavljati izazov i neće vam biti lako da je osvojite ali ćete uspjeti i bićete zadovoljni kasnijim provodom.

Nešto starije Vodolije će biti strastvene prirode i pomalo nestrpljive. Osoba koja vam se dopada će pred vas stavljati velike izazove, što vama neće prijati, pa lako možete da odustanete. Moguća je kratka i prolazna avantura.

Zdravlje:

Venera tokom avgusta prolazi kroz vaše polje zdravlja, pa bi vam koristilo kada biste više pažnje obratili svom izgledu. Izbjegavajte duži boravak na jakom suncu i koristite kreme za zaštitnim faktorom za kožu. Osjetljivost na stresne okolnosti će vam biti pojačana, pa su moguće povremene psihosomatske smetnje. Krvni pritisak može da vam varira.

Zdrava ishrana će doprinijeti da vaše zdravlje bude stabilnije. U tu svrhu je potrebno da pojačate kalorije tako što ćete konzumirati više mesa, prvenstvno junetine, a zatim i piletine ali izbjegavajte pečeno i pohovano, već kuvano. Uz meso jedite što više povrća, kako presnog tako i kuvanog. Žitarice, pšenične klice i mlijeko pojačajte takođe.

Srećni brojevi:

6, 14, 17, 22, 25

RIBE

Posao:

Avgust vam je pogodan mjesec za uspjeh na poslu na više planova. Venera prolazi kroz vaše polje zabave i donosi vam prilike za uspjeh upravo na tim poljima. Ako se bavite ugostiteljstvom ili prehranom, keteringom, estradom, bićete u mogućnosti da poboljšate i uvećate svoju ponudu i da privučete više klijenata. Sunce i Mars prolaze kroz vaše polje usluga i donose vam mogućnost da kroz pružanje raznog vida usluga poboljšate svoju poslovnu efikasnost i zauzmete bolje pozicije. Od ruke će vam ići svaki vid menadžmenta. Poboljšaćete svoje odnose sa nadrijeđenima iako će oni biti zahtjevniji i očekivaće od vas disciplinu i efikasnost. Vi ćete to moći da ispunite. Merkur će do kraja avgusta prolaziti kroz vaše polje javnosti i partnerstava i kroz znak Djevice gdje je jak i stabilan. Doprinijeće da učvrstite odnose sa već postojećim poslovnim partnerima, kao i da sklopite bar jedno novo partnestvo i ugovor koji će vam se isplatiti. Potrudite se da to postignete do 13. avgusta, jer će tada Merkur krenuti retrogradno. Druga polovina avgusta će vam donijeti još više mogućnosti.

Sredinom avgusta budite pažljivi kada je riječ o saradnji i obrtu novca jer će Venera praviti izazovne aspekte sa Plutonom i Jupiterom. Izbjegavajte rizične poduhvate, poslovanje sa sumnjivim ljudima, nelegalne tokove novca i mahinacije bilo koje vrste, jer biste mogli da se nađete na gubitku. 20. avgusta će Mars koji vlada vašim poljem novca praviti sekstil sa Jupiterom, što će vam donijeti šanse za nove dobitke i poboljšanje priliva novca. Uspjećete da naplatite veći dio dugovanja prema vama. Nakon toga će Mars i Jupiter da prave skladne aspekte sa Saturnom koji se nalazi u vašem polju posla i karijere, što će doprinijeti stabilnosti vašeg poslovanja i donijeti vam nove prilike za bolji platni promet i profit.

Nezaposlene Ribe će sa lakoćom da se snalaze na konkursuima za posao. Vaša upornost će vam donijeti povoljnu priliku za novo zaposlenje kojim ćete biti zadovoljni.

Ljubav:

Ako ste u vezi:

Merkur do kraja avgusta prolazi kroz vaše polje braka i odnosa, a kako će praviti sekstil sa Venerom 10. u mjesecu, bićete u prilici da se sa partnerom dogovorite oko svega što vam je važno da bi vaša veza funkcionisala stabilno. Od 13. avgusta će Merkur biti retrogradan. Posvetite se rješavanju onoga što vam je pravilo nesklad u odnosima.

Vaš partner i vi ćete biti u mogućnosti da poboljšate vašu emotivnu vezu tako što ćete razgovarati o onome što vam smeta jedno kod drugog. Imaćete razumijevanja i potrudićete se da izbjegavate ono što vašem partneru ne prija sa vaše strane. Imaćete i dovoljno vremena da zajedno poradite oko ostvarenja ranije započetih, a neostvarenih zajedničkih ciljeva.

Ako ste slobodni:

Lako će vam biti da se zaljubite, ali će vam biti teže da priđete osobi koja vam se sviđa. Imaćete više od jedne prilike ali ne bi bilo mudro da pokušate u isto vrijeme da se angažujete na različitim stranama. Pojaviće se i osoba kojoj se vi dopadate, a koja nije slobodna i predložiće vam ulazak u tajnu vezu. U drugoj polovini avgusta ćete već biti sigurni šta hoćete i izaći ćete iz komplikovanih odnosa. Retrogradna konjunkcija Merkura sa Suncem krajem mjeseca će vam donijeti novu vezu.

Nešto starije Ribe će se više zabavljati i biti sklone da se upuštaju u paralelne veze kratkog vijeka i prolazne avanture. Nećete biti zainteresovani za ozbiljnu vezu, mada vam ni ove prolazne neće donijeti očekivano zadovoljstvo.

Zdravlje:

Prolazak Marsa i Sunca kroz vaše polje zdravlja može na vas da djeluje stresno i opterećujuće. Zbog toga vam se preporučuje svakodnevna psihofizička relaksacija. Izbjegavajte prejako sunce i toplotu i nađite dovoljno vremena za osvježenje pored vode. Plivanje će vas održavati u dobroj formi i popraviće vašu vitalnost i kondiciju.

Obratite više pažnje zdravoj ishrani. Potrebna vam je kalorična hrana. Konzumirajte meso i ribu uz namirnice koje u sebi sadrže više skroba i bjelančevina. Integralna tjestenina, pšenične klice, ražani hljeb, jaja možete pojačati uz umjerenu konzumaciju mliječnih proizvoda, posebno tvrdih sireva. Voće i vitamini su poželjni, posebno grožđe i dinja.

Srećni brojevi:

8, 11, 15, 19, 24

Mjesečni horoskop za avgust pripremio astrolog Igor Pavluković za MesecniHoroskop.com.