Mogla bi da bude riješena misterija stvorenja iz Loh Nesa?

Jedna od najvećih misterija današnjice bi uskoro mogla da dobije svoj epilog. Naime, Gemel planira da uradi DNK analizu vode jezera Loh Nes kako bi jednom za svagda utvrdio da li stvorenje poznatije kao „Nesi“ postoji.

On će tražiti tragove neobičnog DNK skupljanjem uzoraka vode iz škotskog jezera prije nego što ih bude analizirao korišćenjem policijskih forenzičkih tehnika.

„Koristićemo DNK iz životne sredine kako bismo pratili biodiverzitet vode tako da on nekoliko litara vode možemo da detektujemo hiljade vrsta. Svi veliki organizmi gube ćelije dok se kreću kroz okolinu. Nova tehnologija je dovoljno osjetljiva da sve to pokupi pa ćemo uzorke moći da upoređujemo sa bazom podataka koja obuhvata većinu poznatih živih bića. Ukoliko postoji nešto neobično u jezeru, ovi DNK uzorci bi mogli na to da ukažu“, objašnjava Gemel.

Naučnici koji se već dugo bave ovom misterijom (Adrijan Šajn od 1973. godine, a Stiv Feltham poslednjih 26. godina) pozdravljaju ideju Nila Gemela i spremni su da pomognu.

(nationalgeographic.rs)