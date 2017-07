Najinspirativniji orkestar na svijetu

Egipatski orkestar "Al Nur Val Amal" je jedan od najznačajnijih muzičkih orkestara na svijetu. Sastoji se od 48 žena iz Kaira, koje se isključivo oslanjaju na svoju memoriju i sluh prilikom izvođenja komplikovanih muzičkih izvedbi kompozitora poput Mocarta, Bramsa, Štrausa ili Čajkovskog.

One su naučile da sviraju instrumente poput violine, čela ili flaute na teži način jer svoje instrumente nikada nisu vidjele! Naime, riječ je o slijepim članicama i to je zapravo jedini uslov za članstvo u ovom orkestru. Sve one u svojoj memoriji imaju više od 45 kompozicija slavnih autora. Iako mnogima to izgleda neizvodljivo, ove žene su dokaz da je i to moguće.

Orkestar je osnovan davne 1954. godine od strane udruženja "Al Nur Val Amal". Ovo udruženje pomaže slabovidim osobama, posebno ženama i djevojčicama. Svih ovih decenija kroz udruženje su prošle hiljade slabovidih ili slijepih žena, kojima su oni omogućili obrazovanje te im našli posao. Ipak, jedno od najvećih dostignuća ovog udruženja je upravo ovaj orkestar koji traje već decenijama. U početku su imali samo 15 članica, dok ih danas ima četiri puta više. Izvode koncerte u inostranstvu i tokom svih ovih godina svirali su na svim svjetskim kontinentima.

Djevojke koje žele da se pridruže orkestru prvo moraju da nauče da sviraju određeni instrument. Onda slijedi svakodnevno petosatno vježbanje, kako bi se njihove izvedbe dovele do savršenstva. Njih podučavaju predavači sa Muzičke akademije, kao i članovi Kairskog simfonijskog orkestra. Kada usavrše sviranje, onda se kreće sa vježbom memorije. Kompozicije prvo čitaju preko Brajevog pisma, a onda vježbaju sve dok ne postignu savršenu izvedbu. Ipak, najteži dio je vježbanje sa cijelim orkestrom. Kako ne mogu da vide dirigenta, one se oslanjaju na sluh, prateći bitove i vokalne instrukcije koje im dirigent upućuje. Iako zvuči nevjerovatno, sve ove žene su vrlo uspješne u tome. Šajima Zakarija, članica orkestra, o svemu tome kaže:

"Moje uho tačno zna da prepozna kada ja treba da se uključim. Tako smo s vremenom sve mi razvile sluh do savršenstva. Opet, mislim da slabovidost nije naš nedostatak za sviranje jer mi to radimo na način na koji drugi muzičari ne mogu. Skoro da smo došli do stadija da sviramo bez nota".

One su tako dobre u onome čime se bave da slušaoci i posjetioci njihovih koncerata jednostavno ne mogu vjerovati da te žene ne vide. Amal Fekri, potpredsjednica ovog udruženja, kaže da mnogi posjetioci koncerta nekad nisu ni svjesni da su djevojke slijepe.

Inače, ovo je jedini orkestar slijepih osoba na svijetu i veoma su popularni širom svijeta. Ipak, udruženje se bori sa finansijama kako bi ih slali na koncerte. Naime, nakon Arapskog proljeća, egipatska vlada skoro da i ne izdvaja za njih, pa se sada uglavnom oslanjaju na donacije.