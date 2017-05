Najskuplja i najotrovnija supstanca na svijetu

Najotrovnija supstanca na svijetu je ujedno i najskuplja, a redovno se koristi u kozmetičkoj industriji, te kao lijek za nekoliko različitih bolesti. Toliko je otrovna da bi nekoliko kafenih kašika moglo ubiti sve i jednog čovjeka na području Velike Britanije, a oko 4 kilograma ovog otrova bi moglo ubiti sve i jednog čovjeka na planeti.

Riječ je o botulinskom toksinu, poznatijem kao Botoks. Njega proizvodi bakterija Clostridium botulinum, a prvi put je otkriven u 18. vijeku u loše pripremljenim kobasicama. Ime je dobio po latinskom za kobasice – botulus.

Botoks je najskuplja supstanca na svijetu

Botulinski toksin je jedan od primjera izuzetno opasnih otrova koji imaju korisne medicinske aplikacije. Toliko je opasan da se proizvodi u vojnim postrojenjima, a košta oko 135 biliona evra po jednom kilogramu – što ga čini najskupljom supstancom na svijetu (koju su napravili ljudi).

Uprkos tome što je toliko otrovna i toliko skupa supstanca, potražnja za Botoksom je uvijek velika. Mnogi ljudi plaćaju velike količine novca da ga ubrizgaju u čelo kako bi uklonili bore. Samo u 2013. godini kompanija koja proizvodi Botoks je prodala injekcije koje se ubrizgavaju u čelo u vrijednosti od 1.5 milijardi evra, a sama kompanija je procjenjena na 65 milijardi.

Budući da je toliko otrovan, svaki tretman Botoksom koristi vrlo malo otrova. Svaka bočica Botoksa sadrži tek 4.8 nanograma aktivnog neurotoksina, što znači da je u 2013. godini prodano svega 0,02 grama aktivnog sastojka, botulinskog toksina.

Botulinski toksin se koristi kao lijek

Botulinski toksin ubija svoje žrtve tako što zaustavlja rad respiratornih organa. On je neurotoksin – što znači da ulazi u nerve i razara vitalne proteine. Ovo zaustavlja komunikaciju između živaca i mišića i samo rast novih nervnih završetaka može vratiti funkciju mišićima, a to može trajati mjesecima.

Upravo se zbog takvog specifičnog djelovanja koristi i u medicinske svrhe. Njegova najpoznatija primjena je kao lijek protiv bora. On uništava nerve koji stvaraju bore na čelu. Naravno, prilikom tretmana pacijentima se daje toliko mala količina otrova da im ne može naškoditi.

No, botulinski toksin je daleko više od skupog kozmetičkog proizvoda. On je jako koristan za liječenje niza medicinskih stanja, u rasponu od migrena, pa sve do mokraćnog mjehura. Trenutno postoji više od 20 različitih medicinskih stanja za koje se koristi botulinski toksin, a iz godine u godinu njegova primjena u medicini konstantno raste.

Botulinski toksin je najotrovnija supstanca na svijetu

Prema metodi koja mjeri smrtonosnost supstance, a koja se zove “Medijan smrtonosna doza, LD 50”, poznatija kao “Smrtonosna doza, 50%”, botulinski toksin je najotrovnija supstanca na svijetu.

LD 50 mjeri koliko bi supstance moglo ubiti pola ljudi kojima se dadne (hipotetički), a količina botoksa iznosi svega 0,000001 mg po jednom kilogramu osobe. Drugim riječima oko 0.00007mg ovog toksina može ubiti čovjeka od 70kg. Ili, smrtonosna doza za prosječnog čovjeka je teška kao i jedan kubni milimetar zraka.

Sama bakterija koja proizvodi otrov se može pronaći u zemljištu i vodi širom svijeta, i uopšte nije neuobičajena i opasna. Ali problem nastaje kada dospije u ljudski organizam i napadne aktivne ćelije. Ona u tom trenutku počne proizvoditi 7 toksina od kojih 4 mogu ubiti čovjeka. Bakterija se takođe često može pronaći i u medu, ali na sreću, naš organizam je dovoljno snažan da uništi uljeza prije nego dospije do aktivnih ćelija. S druge strane, bebe nemaju razvijen imuni sistem protiv ove bakterije sve dok ne napune godinu dana, zbog čega se med nikada ne treba davati bebama mlađim od 12 mjeseci.

Antiotrov za botulinski toksin postoji.