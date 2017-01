Neprijatna situacija: Predstavili pogrešnog gosta u studiju

Voditelji emisije “Breakfast“ na Bi-Bi-Siju, Rejčel Burden i Džon Kej, predstavili su pogrešnog gosta u studiju, pa je nastala pomalo neprijatna situacija.

Voditelji su zaista lijepim riječima predstavili gosta, za kojeg su mislili da sjedi pored njih u studiju.

“Bivše vojno lice Lesli Bins, okrenuo se kako bi spasao život ženi na ulici, a sada će pokušati da savlada najviši vrh na svijetu – opet, a sada je sa nama u studiju, baš pred njegovu sljedeću misiju. Dobro jutro“, izgovorio je voditelj, gledajući ka čovjeku koji sjedi pored njih u studiju.

“Mislim da imate pogrešnog gosta, gospodine“, rekao je gost, koji je zapravo bio doktor Tod Lendmen, profesor političkih nauka i prorektor na Univerzitetu u Nitongamu.

Lendmen, kao stručnjak u oblasti američke politike, je odgovorio:

“Imam i ja mnogo herojskih priča da vam ispričam, ali one ne uključuju Everest.“

Kada su predstavljali gosta, voditelju su zapravo govorili u Lesliju Binsu, čija se fotografija pojavila na ekranu iza voditelja.

Snimak je kasnije objavljen na zvaničnom Tviter profilu Bi-Bi-Si vijesti, dok su voditelji na svojim profilima takođe pokušali da okrenu situaciju na šalu.

Ovo nije prvi put da voditelji poriješe ili jednostavno ne prepoznaju gosta koji im se nalazi u studiju.

Prije deset godina, Gaj Koma je došao na Bi-Bi-Si zbog intervjua za posao. Gaj je nekako završio uživo u vijestima, jer su ga na recepciji pomiješali sa Gajem Kjunijem, stručnjakom muzičke industrije, koji je trebalo da gostuje tog dana u vijestima.

Voditeljka očigledno nije znala kako izgleda pravi Kjuni, tako da nije ni primijetila da je postavljala pitanja potpuno pogrešnom čovjeku. Ipak, Gaj Koma nije želio da kaže pred svima da je došlo do greške, pa je jednostavno improvizovao i nastavio da odgovara na pitanja.

