Nijagarini vodopadi obojeni u crno

Tokom ovog vikenda brojni turisti na jednoj od najvećih svjetskih atrakcija, Nijagarinim vodopadima, doživjeli su neprijatnost i šok nakon što su primijetili da je ovaj vodopad obojen u crno.

Mnogi posjetioci, ali i lokalno stanovništvo, iznenadili su se ovom neobičnom pojavom, pa su u početku pomislili kako se izlila nafta. Ipak, ubrzo je ružan miris otkrio o čemu je riječ, odnosno, da je odvratni sadržaj kanalizacije obojio vodopad u crno, prenosi The Buffalo News.

Otpadne vode poticale su iz fabrike za prečišćavanje Nijagarinih vodopada, čiji su čelnici imali potrebne dozvole za puštanje smrdljivih tečnosti. To je ipak šokiralo turiste.

"Bili smo nespremni. Morali smo da istražujemo šta se desilo i uznemireni smo što nas niko na vrijeme nije obavijestio", kazao je Nik Melson, gradski menadžer Nijagarinih vodopada.

Međutim, posljedice izlivanja kanalizacije su vrlo brzo nestale, pa je do osam sati narednog dana voda bila ponovo bistra i lijepa.

