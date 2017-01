Nove tvrdnje o uzroku potonuća Titanika

Potonuće Titanika prouzrokovao je ogroman požar u trupu broda, a ne njegov sudar sa santom leda, smatraju stručnjaci. Najnoviji dokazi upućuju na to da je velika vatra u trupu broda gorjela skoro tri nedjelje prije nego što je isplovio iz luke u Sautemptonu, piše Independent.

Uprkos tome što su stručnjaci i ranije razmatrali ovaj scenario, rijetke fotografije koje su tek nedavno proučene pokazale su da bi požar zaista mogao da bude uzrok potonuća nekada najvećeg putničkog broda na svijetu.

Novinar Senan Moloni, koji se već više od 30 godina bavi proučavanjem Titanika, analizirao je fotografije koje su glavni elektroinženjeri načinili prije nego što je brod napustio brodogradilište u Belfastu.

Maloni navodi da je primijetio crne tragove, duge devet metara, duž prednjeg desnog dijela trupa, malo iza mjesta koje je probila santa leda.

“To je isto mjesto u koje je udarila santa i čini se da je na njemu već postojalo oštećenje ili da je bio znatno oslabljen čak prije nego što je brod napustio brodogradilište”, rekao je Maloni.

Stručnjaci su potvrdili da je tragove najvjerovatnije prouzrokovao požar u tri sprata visokom skladištu uglja, iza jedne od ložionica.

Tim od 12 ljudi pokušao je da ugasi požar koji je dostigao temperaturu od 1000 stepeni Celzijusovih, ali su napori članova grupe bili uzaludni.

Meloni navodi da niko od putnika nije bio obaviješten o požaru jer je Džej Brus Ismej, predsjednik kompanije koja je gradila Titanik, prethodno zabranio osoblju da iznosi ovaj problem u javnost.

U dokumentarcu “Titanic: The New Evidence” britanskog Kanala 4, navodi se da je brod takođe usidren na suprotnu stranu od one kojom je prvobitno trebalo da isplovi, kako putnici ne bi vidjeli vatru.

“Niko do sada nije istražio ove tragove. Oni potpuno mijenjaju cijelu priču. Metalurški stručnjaci objasnili su nam da čelik na visokim temperaturama postaje krt i da se njegova jačina smanjuje za 75 odsto. Kada je brod udario u santu leda, zid trupa bio je već toliko oslabljen da se lako pokidao. Znalo se za požar, ali je odlučeno da se problem zataška. Titanik nikada nije ni trebalo da isplovi”, navodi Maloni.

Rej Boston, stručnjak koji više od 20 godina proučava putovanje Titanika, izjavio je još 2008. godine da vjeruje da je bar desetak dana prije nego što je brod napustio Sautempton na njemu izbio požar, najvjerovatnije tokom testiranja njegove brzine.

Boston je istakao da je taj požar mogao da prouzrokuje “ozbiljne eksplozije” pod palubom prije nego što bi Titanik stigao do Njujorka.

U nesreći koja se dogodila u aprilu 1912. godine nastradalo je više od 1.500 ljudi.

(B92)