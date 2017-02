Ono što prvo vidite pokazaće koje propuste pravite u životu

Ono što prvo uočite na ovoj slici zavisiće od toga što se mota po vašoj podsvijesti i ukazati vam na propuste koje možda radite u životu i o kojima vam zavisi budućnost.

Ono što prvo ugledate na ovoj slici zapravo je odraz vaše podsvijesti. Neke stvari u vašem životu, kojih možda niste svjesni, isplivaju na površinu kada se najmanje nadate. Jedan od načina za zavirivanje u ono što je duboko zakopano u vašoj duši je i pogled na sliku koja skriva više prizora u sebi.

Ono što prvo uočite zavisiće od toga što vas muči u životu, šta vas veseli, kakvi ste zaista, što priželjkujete...

Pogledajte sliku, a ispod nje pronađite objašnjenja

Žena s kišobranom

Kišobran kakav su nekada nosile dame simbolizuje aristokratiju, ali on je i simbol povezanosti neba i zemlje. To što ste prvo ugledali ženu s kišobranom daje naslutiti kako želite zaštititi sebe od ovog svijeta, ljudi, načina života i vrednovanja. Vi ste više okrenuti prema nebeskim nego zemaljskim stvarima. Potreban vam je odmor, ali ne toliko fizički, koliko psihički. Pokušajte se napuniti pozitivnom energijom, poradite na duhovnom razvoju i dajte priliku svojoj kreativnosti da dođe do izražaja.

Lice muškarca

Ako ste prvo vidjeli lice muškarca kovrčave kose, to pokazuje da ste lukavi, puni ideja i kako bi moglo doći do ostvarenja nekih vaših nauma jer podsvjesno idete prema tome. Ipak, morali bi pripaziti da na tom putu ne izgubite razum, odnosno da ne zaboravite vrijednost onoga prema čemu idete, bilo to materijalno ili duhovno. Moguće je da vas u životu čekaju zanimljive promjene. Bićete puni snage i odlično ćete se snalaziti u raznim situacijama. Sada je pravo vrijeme da pokrenete nešto što imate u planu.

Jedrilica

Brod simbolizuje blagostanje koje bi moglo "uploviti" u vaš život. To što ste prvo ugledali upavo jedrilicu otkriva kako ste čovjek s velikim planovima i vrlo dobro znate koji su vam ciljevi - vidite ih jasno. Ali, želite li da vam život ide putem koji ste zamislili, važno je da se ne preopteretite. Naime, i brod na kojem je previše tereta će potonuti. Pazite na svoje psihičko i fizičko zdravlje te svakako provodite više vremena s ljudima koji su vam bliski - s članovima porodice i prijateljima.

Dim iz dimnjaka

Dim simbolizuje dušu koja napušta tijelo, a to što ste od svih prizora ugledali baš dim, otkriva kako ste u životu previše zaokupirani poslom i ne primjećujete da vam duša zbog toga pati. Kada se čovjeku duša isprazni, tada dolazi do problema u svim aspektima života i zdravlja. Odmaknite se malo od materijalnih stvari i dopustite si odmor. Preusmjerite misli s poslova na svoje duhovno zdravlje. To će vas napuniti pozitivnom energijom. Automatski ćete biti uspješniji i zadovoljniji

(uspesnazena.com)