Opljačkao banku, skinuo se i bacao novac na ulici

VAŠINGTON - Vlasti u saveznoj američkoj državi Florida saopštile su da su uhapsile muškarca koji je opljačkao banku, a potom se skinuo go i trčao niz ulicu bacajući ukradeni novac, jer se, kako navode, jutros probudio i poželio da postane komičar.

Umjesto toga, 25.godišnji Aleksandar Sperner je optužen za pljačku banke, naveo je FBI.

Kako prenosi AP, on je rekao vlastima da je parkirao automobil ispred banke, prijetio pištoljem i tražio novac od blagajnika, koji mu je dao oko 4.700 dolara u torbi.

Prema navodima medija, Sperber je odveden u bolnicu, gdje je utvrđeno da nije povrijeđen.

Turns out naked man running down Las Olas is suspected bank robber. Dye pack reportedly exploded that's why money's red & why he got naked pic.twitter.com/ns6pFXFwwV