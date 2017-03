Optička iluzija osvojila Twitter: Vidite li profesora na slici?

Japanski psiholog i profesor Akiyoshi Kitaoka na Twitter je postavio optičku iluziju koja je mnoge zbunila.

“Jedan od mojih portreta”, napisao je pored fotografije na kojoj mnogi nisu uspjeli odgonetnuti šta se događa.

Nakon komentara mnogih kako ih bole oči od naprezanja, profesor sa Univerziteta u Japanu okrio je da udaljimo li se od slike ili je gledamo preko mobitela, lakše je uočiti njegov portret.

Kitaoka se bavi percepcijom, a i inače je veliki zaljubljenik u optičke iluzije koje gotovo na dnevnoj bazi dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

One of my portraits pic.twitter.com/URmDspcwnH