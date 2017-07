Otvoren najduži viseći most za pješake na svijetu

Viseći most za pješake, dugačak gotovo pola kilometra, otvoren je u švajcarskom kantonu Vale. Ovaj most je oborio svjetski rekord, piše portal "20 minuten“.

Most Čarls Kuonen, koji je naziv dobio po jednom od sponzora izgradnje, nalazi se na visini od oko 80 metara iznad zemlje i povezuje naselja Grehen i Cermat. Dužina mosta je 494 metra, a širina 65 centimetara.

Saopšteno je da je za izgradnju mosta potrošeno oko 730.000 švajcarskih franaka (oko 75.000 dolara). Prvi pješaci su prešli konstrukciju danas.

Zermatt: 'Longest' hanging pedestrian bridge opens in Switzerland. This footbridge is a great piece of engineering. https://t.co/BJpnyQef5s