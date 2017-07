Ovan voli sado-mazo, Rakovi uživaju u dugoj predigri

Saznajte šta se sve dešava u svijetu seksualnih fantazija horoskopskih znakova:

Horoskopski znak određuje pravac razvoja seksualnosti. Naravno, mnoge stvari su individualne i od toga zavisi da li će neko ostvariti svoje fantazije ili će nastaviti samo da mašta.

Evo koje seksualne fantazije imaju horoskopski znakovi:

Ovan

Ovan je strastven znak i pravi je zavisnik od adrenalina, pa i u seksu voli surove sado-mazo igre koje podstiču lučenje adrenalina. Ali, Ovnove pali svaka akcija koja pored seksa uključuje i opasnost, pa vole seks na čudnim lokacijama poput liftova, WC-a u klubu ili gde god da postoji intimna atmosfera i opasnost da neko naiđe. Vole rvanje u krevetu, čupanje za kosu, udaranje po guzi, ugrize itd.

Bik

Bik je najčulniji znak u Zodijaku, a pritom je i veliki hedonista, pa voli dobru kombinaciju raznih vrsta uživanja. Najviše vole da iskombinuju uživanje u seksu sa uživanjem u hrani, pa će prije seksa uvijek konzumirati razne afrodizijake kao što su čokolada, vino, bademi, lešnici…Obožavaju duge poljupce, lizanje cijelog tijela i, naravno, oralni seks u svim oblicima. Takođe, vole i da koriste hranu kao rekvizit, pa u krevetu jednog bika lako može da dođe do mazanja šlagom i, naravno, lizanja, stimulacije bradavica kockicama leda itd.

Blizanci

Blizanci se pale na ideje i eksperimentisanje. Ne drži ih mjesto, ne drži ih jedan partner, kao ni neki poseban način na koji uživaju u seksu. Radije će isprobati sve što im padne na pamet i u tom istraživanju najviše uživaju. Brzo prođu kroz eksperimentisanje sa raznim pozama i lokacijama i prelaze na druge perverzije u kombinaciji sa raznim igračkama kao što su vibratori, lisice, kuglice i slično.

Rak

Kod Rakova je seks duboko povezan sa emocijama, pa uživaju u dugoj predigri, poljupcima i dodirivanju, ali daleko od toga da ne žele da pređu na konkretnu akciju. Od seksualnih fantazija rado bi isprobali preoblačenje i mijenjanje uloga i sve ostalo što dodaje emotivni naboj strasnim igrama u krevetu. Ako nađu kompatibilnog partnera, s kojim mogu da izgrade odnos povjerenja, spremni su svašta da isprobaju, samo ako se uklapa u njihov emotivni svijet.

Lav

Lavovi su ponosni u svemu pa i u seksu i vole da se pokazuju pred drugima, pa ih zato uzbuđuju ideje kao što je seks na otvorenom (za razliku od Ovna kojeg uzbuđuje opasnost, kod Lavova postoji i doza egzibicionizma) - mjesta poput plaže ili parka. Uživaju i u striptizu i svemu drugom u čemu se seksualnost otvoreno prikazuje, međutim, ipak u seks unose emocije pa ne odlaze predaleko.

Djevica

Seksualnost jedne Device je sputana moralno-emotivnim okovima, pa je teško uvući im se u krevet. Do njihove spavaće sobe dolazi se tako što morate da prođete čitav niz raznih testova, kako bi dostojanstvena Djevica stekla povjerenje. Ali, jednom kad ste ušli u njen intimni svijet, Devica je sklona raznim perverzijama, koje se uglavnom vrte oko ideje zarobljenosti i oslobađanja, pa njihove fantazije obavezno uključuju vezivanje, dominaciju, emotivnu borbu i u te svrhe koriste lisice, uže, svilenu maramu i sve čime se mogu vezati ruke, oči ili i jedno i drugo.

Vaga

Vage su senzualne, razigrane i estetski nastrojene i pale se na sve što lijepo izgleda. Ideja ljepote i otmjenosti ih uzbuđuje do te mjere da vole da isprobaju sve što im podstiče maštu na tu stranu. Vole prljave razgovore, ali oni moraju biti lijepi i kreativni, zatim igranje uloga, ali to kod njih izgleda kao u pozorištu i mora imati umjetničku crtu. Na tijelu ih najviše uzbuđuje guza (opet estetika), vole da je gnječe (ili da njima to rade), pljeskaju, grizu, ali sve to mora imati dozu otmjene senzualnosti.

Škorpija

Pripadnici ovog znaka imaju jak libido i želja za seksom kod njih je ogromna, pa nije rijetko i da se “navuku” na seks i ne mogu bez njega. Vole dominaciju u svakom obliku, i kad su one dominantne i kada je partner dominantan, ali su osjetljuve i ranjive, pa ako ih povredite spavaćete sa neprijateljem. Isprobaće sve moguće fantazije koje postoje, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazi njihova seksualnost. Kako sazrijevaju, tako mijenjaju faze i afinitete, a kroz tu transformaciju uče i pronalaze sebe. Sa njima je sve moguće!

Strijelac

Strijelac je najenergičniji znak Zodijaka i pravi je avanturista. Nema određene fantazije koje ga posebno pale, već ga uzbuđuje faktor iznenađenja, pa će rado isprobati seks na otvorenom, u kolima pored puta ili bilo gdje, ali ne smije biti samo seks, mora biti čitava avantura. Vole otvoren prostor i prljave razgovore, vole da istražuju, ali ne i da čekaju jer to sputava njihovu dinamičnu prirodu.

Jarac

Jarčevi su naizgled hladni, ali u krevetu mogu biti i te kako strastveni. Vole da istražuju, pa će rado probati sve, ali za razliku od Blizanaca, ne pale se na samo istraživanje nego žele zaista da pronađu šta im odgovara, a onda se vraćaju svojoj omiljenoj pozi, ulozi, igrački ili nekoj perverziji koja im je donijela užitak. Vole dominaciju, ali uglavnom žele da su oni dominantni.

Vodolija

Ovo je najprogresivniji znak Zodijaka. Vodolija voli sve novitete pa će prva isprobati: sajber-seks, seks preko Skajpa ili seksi poruke. Skloni su svim vrstama perverzija, pa ih drugi znakovi mogu smatrati i nastranima, iako ih najčešće doživljavaju kao interesantne likove. Slobodne su u seksu i nisu mnogo emotivne, pa će isprobati sve što žele i zato je ovo znak koji je najskloniji grupnom seksu, što je i njihova najveća fantazija.

Ribe

Ribe su sklone raznim perverzijama i lako se mogu izgubiti u okeanu svoje seksualnosti. Emotivne su, ali sklone uticaju drugih, pa mogu poprimiti partnerove sklonosti. Stopala su njihova glavna erogena zona (pored polnih organa), pa ih pali sve što ima veze sa stopalima. Veoma su maštovite, vole da se snimaju, gledaju, pa i da gledaju druge, makar iz prikrajka.