Ovo su najgori muževi prema horoskopu

Kada saznate koji horoskopski znakovi važe za najgore bračne partnere kada je riječ o muškarcima, šokiraćete se! Oni važe za dobre i vrlo prijatne osobe, ali su zapravo dobri za sve ostalo, osim za miran bračni život. Sa ovim džangrizalima koja stalno zvocaju nećete se baš usrećiti!

Rak

Muškarac Rak nije osoba sa kojom je život lak, uprkos opštem uvjerenju da su Rakovi kao zodijački znak vrlo prijatne osobe. Ovaj tip je moguće podijeliti u dvije grupe: u prvu spadaju muškarci koji vole svoju kuću, ali su naporni, cjepidlake i kritičari. U drugi tip spadaju pasivni, lijeni i nezainteresovani muškarci, koji se najčešće žene iz koristi, nasleđa ili zbog položaja, odnosno, iz bilo kog razloga koji će im na lak način pružiti sticanje dobara ili položaja.

Naravno, ovaj tip je zanimljiv i simpatičan, ali samo onda kada to sam izabere. Međutim, bilo koji muž Rak, ma kom tipu da pripada, provodi u svojoj kući mnogo više vremena nego ostali muškarci. Gaji duboki tradicionalni osjećaj za dom i porodicu i ima mnogo kvaliteta koji se odnose na ženu ovog znaka.

Promjenljivost i sentimentalnost mogu se razumjeti kao karakterne crte jedne žene, ali kada se radi o muškarcu, ove osobine nisu baš idealne, posebno kada se jave u velikim dozama. Iako voli i ženu i djecu, on u suštini, ničim nije do kraja zadovoljan: uvijek može da nađe nešto da kritikuje ili da se žali.

Ovi ljudi su jako senzualni i traže neprekidnu erotsku stimulaciju. Po pravilu su dovoljno vjerni, ukoliko su njihove želje zadovoljene kod kuće. On je i plašljiv, pa zato izbjegava opasnosti kad god je to moguće.

Škorpija

Sa njim je najteže ostvariti bračnu harmoniju ili uspješan zajednički život. Jedini način na koji je to ipak moguće izvesti jeste da njegova supruga bude uvijek u sjenci i da ga slijepo prati u svim njegovim nastojanjima. Ne podnosi dominantne žene u bilo kom pogledu. On je tipična staromodna duša, u kući je tiranin, kao i u ostalim vidovima društvene komunikacije. Njegove ljubavne reakcije su toliko snažne i ekstremne, da je nekad sklon i nasilju.

Međutim, i ovaj znak ipak ima nekoliko šansi za sreću. Prije svega, on je često vrlo uspješan na svom poslu i sposoban je da izdržava sam, svojim radom i ženu i djecu, koju najčešće obožava. On je vrlo posesivan i ljubomoran muškarac. U stvari, bez obzira na to koliko ljubavi i pažnje mu je poklonjeno, on će uijvek imati razloga za sumnju i stalno će vjerovati da i žena i deca i poslovni prijatelji rade protiv njega. Iako najčešće sve umišlja, u neku ruku to će biti njegov primus motor.

U dubini, njegovi osjećaji za ženu i djecu su zaista plemeniti, ali on nikada neće naučiti da ih izrazi na pravi način. Njegova sebična ljubav zagorčavaće život i njemu i drugima. Seksualna nezajažljivost takođe je dio njegove prirode. Njegove želje su ogromne, a zadovoljstvo koje želi takođe.

Strijelac

Ovaj tip muškarca zahtjeva mudru i taktičnu ženu. Ovo je, u stvari, karakteristika svih muževa, ali sa tom razlikom što su Strijelci pomalo cjepidlake i mnogo su skloniji primjećivanju lošijih strana i grešaka svog partnera. Nije baš „rođen“ za bračni, odnosno, porodični život. Njegov interes za svijet je ogroman. Po prirodi je human, tako da će na neki način učestvovati u radu raznih društvenih organizacija i u rješavanju praktičnih problema svoje zajednice. On je, u svakom pogledu čovjek javnosti. Toliki je megaloman da mu često sopstveni život izgleda mali i nezanimljiv.

Ukoliko se njegovi ukusi promjene, ne vidi zašto bi nastavio sa izražavanjem simpatije prema nekoj osobi. Čak i ako mu ništa posebno ne smeta, život i ljubav posmatra samo kao dio sportske igre. Naravno, on je „jak“ u braku. Njegova žena mora biti široke svijesti, oslobođena ljubomore i pomalo bezlična, čak i ako to nije njena prava priroda. Ona će morati da bude prava umjetnica kako bi u svemu mogla da ga prati i da zadovoljava njegove interese.

Sa ovim muškarcima nije teško živjeti. Ali, zbog njihovog nedostatka osjećaja, velikog nestrpljenja za bilo šta što je ograničeno ili strogo utvrđeno pravilima, supruga ovog tipa moraće da proširi svoje horizonte, kako bi sa njim bila na ravnoj nozi. Njihove strasti su sportske i avanturističke. Oni su veseli i zanimljivi momci, koji ljubav doživljavaju kao srećnju okolnost. Svi njihovi osjećaji i želje usmjereni su na brzu i momentalnu akciju.