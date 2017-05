Papagaj koji gleda supunice, turske su mu najdraže

Na trosjedu porodice Sarajlić papiga Kuki sjedi i gleda televiziju. Ali ne ono što njegovi vlasnici žele, nego ono što se njemu sviđa. Vesterne ne voli jer mu se konji ne sviđaju, ali zato uživa gledajući sapunice. Posebno turske.

"Sasvim slučajno sam otkrio da ne voli kaubojce. Jednom prilikom na programu je bio neki kaubojski film i čim su se u kadru pojavili konji, počeo je negodovati, širio je krila, podignuo je perje na glavi i ljutito se derao. Mislio sam da je to slučajno, a kad god bi se pojavili konji, on bi isto reagovao, tako da sam morao odustati od gledanja filma i prijeći na seriju koju Jasmina i on gledaju", priča Muhamed.

"Ovdje na kraju trosjeda je njegovo mjesto, tu se namjesti i nas dvoje gledamo seriju, s tim da me stalno traži da ga mazim po glavi. Ponekad me ruka zaboli pa odustanem, na što se on ljuti. Kad nešto nije zanimljivo, onda se počne igrati, prevrće se na leđa, širi krila, pleše, nešto mi priča i pjevuši. U krletku odlazi samo da bi jeo i spavao”, kaže Jasmina te ističe kako Kuki voli jesti zajedno sa svojom gazdaricom.

Kaže da su Kukija kupili 1989. godine u Osijeku.

"Došao je iz Australije i tad je imao sedam godina. Došao je u paru, ali je njegova družica, nažalost, ubrzo uginula. Vlasnik je imao kućnog ljubimca psa s kojim se Kuki nikako nije slagao, pa se čovjek morao nekoga riješiti i odabir je pao na papigu. Tako je on došao i postao član naše porodice. Dobar je, uveseljava nas, nije glasan, ali ponekad zna biti neugodan prema neznancima jer ne dopušta svakome da ga dira, pa se događalo da nekoga i ugriz", kaže Muhamed.

U hodniku imaju jednu dublju kutiju u kojoj su njegove igračke.

"U nju zna ući i tu se zabavljati. Bilo je ljeto, majstor je bio u papučama i lijepio nam je pločice u kupaonici. Kuki se sakrio i čovjek je htio vidjeti jednu od igračaka u kutiji. Kukiju se to nije svidjelo, zaletio se i čovjeka uhvatio za nožni palac. Bilo je vriske, a i krvi, ali ubrzo su se pomirili ispričao je Muhamed.

