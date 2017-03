Pet najmračnijih činjenica o Vatikanu (FOTO)

Zazidan u gradu Rimu, Vatikan je nezavisna grad-država koja je veličine kao jedna osmina Central parku u Njujorku.

Vatikan je mjesto Svete Stolice, odnosno Pape, koji je rukovodeće tijelo katoličke crkve.

A, ovo je pet najmračnijih činjenice o Vatikanu.

5. Istjerivanja

Sa napretkom u oblasti psihologije, neurologije, i biologije, teško je povjerovati da se istjerivanja i dalje obavljaju od strane katoličke crkve. Međutim, prema Ekorcist Gabriele Amortu, koji obavlja 70.000 isterivanja u svojoj kancelariji u Vatikanu, postoji oko 300 egzorcista širom svijeta i četiri rade u Rimu.

Pored sveštenika, obavljanje istjerivanja, radila su i najmanje dvojica Papa u Vatikanu.

Prvi je izveden od strane pape Jovana Pavla II u martu 1982. godine, na mladu ženu po imenu Frančeska Fabrici iz Umbria, regiona Italije.

U maju 2009. godine, Benedikt KSVI izvršio je egzorcizam nad dva muškarca koji su urlali tokom nedjeljne mise. Navodno, kada je papa Benedikt blagoslovio ljude, oni su odletjeli nazad devet metara i tako ih je izliječio.

4. Povlačenje Pape

Za većinu Pape imaju posao dok ne umru. To je dio katoličke dogme; i odustajanje od tog "posla" bi bilo kao da roditelj odustaje od svoje djece. Međutim, to ne znači da nije dozvoljeno da oni napuste Svetu Stolicu.

Veoma rijetko se dešava da Papa podnese ostavku ili ode u penziju. U stvari, tokom posljednjih 1.000 godina bilo je 123 Pape i samo pet je abdiciralo.

3. "Banco Ambrosiano" Skandal

Vatikanska banka je zvanično poznata kao Institut za religijska djela, a od 1971. do 1989. godine, predsjednik banke bio je nadbiskup Pol Marcinkus od Cicerona.

Prije toga, bivši igrač ragbija radio je kao tjelohranitelj pape Pavla VI. Međutim, bio je upamćen po skandalu koji je izbio 1982. godine.

Skandal je počeo sa raspadom "Banco Ambrosiano", koja je bila jedna od najvećih privatnih banaka u Italiji, sa 1,4 milijarde $ u dugovima. Ubrzo nakon toga, Roberto Calvi (na slici gore), koji je bio generalni direktor banke i prijatelj Marcinkus, pronađen je mrtav, kako visi sa mosta u Londonu. Prvobitno se mislilo da se radio o samoubistvo, ali je kasnije dokazano da je ubijen. Petorici je suđeno u vezi sa njegovim ubistvom, ali su svi oslobođeni.

To nas dovodi do Marcinkus i Vatikanske banke. Ispostavilo se da je glavni akcionar u banci bio Vatikan. Druge glasine su bile da su ostali akcionari sa bankom umješan u organizovani kriminal, a neki su čak i pripadnici tajne masonske lože.

Kada su Italijanski istražioci pokušali da razgovaraju sa Marcinkusom o skandalu, on je bio veoma kooperativan. Odbio je da napusti Vatikan, i da odgovara na pitanja, navodeći diplomatski imunitet.

Marcinkus je završio optužen, ali nikada nije otišao na sud jer su odbačene optužbe protiv njega. Ostao je na čelu Vatikanske banke još sedam godina.

2. Apostolski tribunal!

Katolički sveštenici imaju neke prilično sjajne ovlašćenja kada je u pitanju davanje oprosta za zločine. Ovo uključuje praštanja ljudima za stvari kao što su ubistva, ili masovna ubistava i čak genocide.

Tako ispada da ako si katolik i pobiješ svoju porodicu dok jedu, možete otići do sveštenika, zamolite za oproštaj i on može da ti oprostim. Ne samo to, nego sveštenik nije mogao reći policiji za taj zločin.

Ipak, postoji pet grijehova koji su toliko ozbiljni da sveštenici ne mogu da ih oslobode. Umjesto toga, unutar Vatikana, oni imaju tajni sud pod nazivom apostolski zatvor, koji pregleda slučajeve koji uključuju ove grijehe.

Tribunal je osnovao papa Aleksandar III. Međutim, u 2009. godini, Katolička crkva je napravila veliki korak ka transparentnosti i otkrila prirodu tih grijehova.

Dva od njih može izvršiti bilo ko. Prvi je skrnavljenje Euharistija, jer katolici vjeruju da je to tijelo i krv Hristova. Drugi grije je pokušaj ubistva pape.

Ostala tri grijeha mogu biti počinjena samo od strane sveštenik, ili ljudi koji pokušavaju da postanu sveštenici.

Jedan od njih je da sveštenik otkriva grijeh (i lice koje je počinio grijeh) koji čuje u ispovijesti. Drugo, oni ne mogu imati seks sa nekim. Treće, čovjek koji želi da bude sveštenik ili đakon ne može direktno biti uključeni u abortusa, kao što su plaćanje za postupak.

1. Vatikanska banka i nacističko zlato

Prema dokumentu iz 1946. godine, iz Uprave za trezor, Vatikan je mogao imati i i krijumčarit nacističko zlato tokom Drugog svjetskog rata, uprkos tome što je neutralan entitet.

U tom dokumentu, na koji je skrenuta pažnja javnosti 1997. godine, stoji da je Vatikanska banka sačuvala 200 miliona franaka, što je oko 254 miliona $ za naciste.

Prema navodima, taj novac je kasnije "pušten" kroz "Vatikanski gasovod" u Argentinu i Španiju, gdje je dat nacistima koji su pobjegli od Tužilaštvo za ratne zločine.