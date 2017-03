Bankari za brojanje novca koriste električni brojač. Ali šta ako nema struje, a bankari imaju velike količine novca za prebrojati, a red na šalteru je dug nekoliko metara?

Kinezi su se usavršili za ručno brojanje novca, a kako to izgleda pogledajte u videu.

Who wants to challenge this money counter? (Via PDChina) pic.twitter.com/47Oe0nuBfO