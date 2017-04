Policajac sam sebi napisao kaznu

Džastin Burč, šef policije gradića Speri na sjeveroistoku Oklahome, vozio je brže nego što je dozvoljeno pa je napisao sebi kaznu.

Burč priznaje da je to uradio zato što ga je uhvatila kamera kad je kroz naseljeno mjesto vozio oko 130 km/h. On kaže da je imao dobar razlog za to, prenosi ABS News.

On je na Facebook profilu svoje policijske stanice napisao šta je uradio i naglasio da će, kao svaki drugi građanin koji je kažnjen, platiti svoju kaznu. Građani su različito komentarisali pisanje policajca, pa dok su neki bili ljuti što on, kome je posao da brani zakone, ne poštuje jedan, drugi su ga pohvalili.

Kazna koju je sebi napisao iznosi više od 300 dolara i tvrdi da će je isplatiti.

Ipak, Burč kaže da nije siguran da li bi, da ne postoji snimak njegovog prekoračenja brzine, napisao sebi kaznu.

