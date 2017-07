Policajci ostavili "romantičnu" poruku proizvođaču marihuane

“Žao nam je što smo se mimoišli“, navodi se u poruci koju je policija u Oksfordu ostavila uzgajivaču kanabisa, javlja BBC.

Naime, baštu u kojoj je neko ilegalno uzgajao kanabis policija je pronašla u šumovitom dijelu kraj puta u Oksfordu, ali tamo nije bilo nikoga, pa nisu mogli da utvrde ko je počinitelj.

Drogu su oduzeli i uništili, tako da je vlasnika dočekala prazna, prekopana bašta.

Ostavili su mu poruku na papiru koji inače služi za obavještavanje građana da ih je policija tražila i da se jave u policijsku stanicu. Najčešće se takva poruka ostavlja na vratima stana ako ste, na primjer, bili odsutni u to vrijeme.

“Ups! Žao nam je što smo se mimoišli, ali slobodno se javite na 101 da porazgovaramo o ovome. Puno ljubavi“, navodi se u poruci sa potpisom policije.

Policija je objavila na Tviteru i fotografiju na kojoj su napisali da su poruku ostavili jer su “imali dobre namjere“.

Još uvijek niko nije uhapšen zbog uzgoja kanabisa.

Tip off led police to a forest in Oxford; officers dug up the cannabis plantation and kindly left a note to the owner #WeveGotManners pic.twitter.com/jMpmDP2iXF