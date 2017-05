Porodicu iz Perua teroriše ukleta lutka

PERU - Porodica iz Perua tvrdi da ih sedam godina teroriše lutka.

Porodica Nunez tvrdi da su svjedočili različitim paranormalnim aktivnostima plavokose lutke imena Sarita. Ivone Nunez, majka troje djece, kaže kako su lutku dobili na dar od nećakinje koja je u međuvremenu umrla. Porodica tvrdi da su se čudne stvari počele dešavati nakon što je nećakinja umrla.

- Nismo se jednostavno mogli natjerati da se riješimo lutke jer nam je ona jedina uspomena na pokojnu nećakinju - kaže Ivone.

Lutka, kada se stisne dugme moli Oče naš. Porodica tvrdi da je lutka, nakon smrti djevojke počela moliti sama od sebe, bez da bi iko pritisnuo dugme. Tvrde i da su ju nekoliko puta prije spavanja ostavili u jednom uglu kuće, ali bi ju ujutro našli na stolu, kauču ili nekom drugom mjestu. Tvrde i da se djeca ujutro bude s modricama i ogrebotinama koje im je, uvjereni su, nanijela "opsjednuta" lutka. Endži Nunez tvrdi da je nekoliko puta čula neobične zvukove, osjetila neobičnu prisutnost u svojoj sobi i vidjela sjene po mraku.

- Svaku noć mi se čini kao da me neko iz ćoška gleda - tvrdi Endži. Kaže kako se ona i njezina tri brata žele riješiti lutke, ali njihova majka to ne želi. Majka je odlučila pozvati ženu koja razgovara s anđelima. Ona im je rekla da osjeća prisutnost u kući, a vjeruje se da je to nećakinja koja je umrla u jednoj od soba. Da li je žena uspjela otjerati duhove nije poznato.

(24sata.hr)