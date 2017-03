Poznatom mađioničaru pozlilo dok je izvodio trik

Jedan od najpoznatijih iluzionista Kris Ejndžels imao je peh na jednom od svojih nastupa.

Naime, dok je nastupao pred publikom u Las Vegasu, izvodeći svoj poznat trik oslobađanja iz "ludačke košulje“ dok visi naopačke, on se onesvijestio.

Bilo je potrebno nekoliko trenutaka da shvate da je Kris bez svijesti, nakon čega je prevežen u bolnicu gdje mu je pružena ljekarska pomoć. Zbog toga je njegov nastup trajao svega 15 minuta, a očevici su komentarisali da je na nastupu skoro preminuo.

I najboljima se dešava peh, srećom, ovaj se dobro završio jer je iluzionista iz bolnice ubrzo pušten kući.

