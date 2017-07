Prašina sa Mjeseca prodata za 1,8 miliona dolara

Bijela platnena torba koja sadrži tragove prašine sa Mjeseca prodata je na aukciji u Sotbiju u Njujorku za 1,8 miliona dolara.

Malu torbu sa rasjferšlusom za prikupljanje uzoraka sa površine Mjeseca, astronaut Nil Armstrong je koristio tokom prve šetnje po Mjesecu 1969. godine.

Ali ta istorijska torba iz misije Apolo-11 je prvobitno bila pogrešno identifikovana kao nebitna, pa je prodata na jednoj aukciji raznih predmeta na internetu, a NASA se potom borila da je vrati.

U decembru prošle godine sud je presudio da torba ipak zakonski pripada ženi iz Čikaga koju je 2015. godine na internetu kupila za 995 dolara.

Aukcijska kuća Sotbi je odbila da kaže ko je kupio torbu.

Today @achrisevans show is dedicated to anyone who owns space memorabilia