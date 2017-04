Pročitao Mujo knjigu 'Budi gazda u svojoj kući'. Otišao u kuhinju i stao pred Fatu. Upro joj je prst u facu i oštro rekao:

- "Znaj da sam ja gazda u ovoj kući i moja je riječ zadnja!!!! Večeras ćeš napraviti dobru večeru i kad pojedem, idu dobri kolači. Zatim idemo u spavaću sobu i imaćemo se*s kako ja hoću... Onda ćeš mi spremiti kupku da se fino opustim. Oprat ćeš mi ledja i obrisati me, a onda donijeti pidžamu! Nakon toga izmasirat ćeš mi stopala i ruke! I... pogodi, tko će me obući i počešljati kad sve to bude obavljeno?"

Fata:-"Neko iz pogrebnog!!!"