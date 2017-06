Profesor na televiziji uživo pojeo svoju knjigu

Metju Gudvin, profesor politikologije u Velikoj Britaniji, tvitovao je prošlog mjeseca da ne vjeruje da će Laburisti predvođeni Džeremijem Korbinom uspjeti da osvoje više od 38 odsto glasova na izborima.

On je tada javno obećao da će u slučaju da se to ipak desi, "sav srećan pojesti svoju novu knjigu o Brexitu".

Međutim, kao što znamo, Laburisti su osvojili 40,3 odsto glasova 9. juna i Gudvin je odlučio da ispuni svoje obećanje.

On je u programu Sky News televizije počeo da jede iscijepane stranice iz svoje knjige " Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union", prenosi "B92".

"Nemojte reći da nisam čovjek od riječi", napisao je profesor na Twitter-u.