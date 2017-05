Pronađite svoj znak u horoskopu drevnih Maja i saznajte šta on znači

U astrologiji drevnih Maja postoji 19 znakova. Svi traju po 20 dana osim jedenog koji traje svega pet.

Taj znak karakterišu duhovi i narušavanje ravnoteže. Pronađite svoj Maja horoskopski znak po datumu rođenja i pogledajte šta taj znak simbolizuje i šta govori o vama.

Ch'en - 2. do 21. januara

Značenje: crna oluja, crno nebo, Mjesec, jedan cvijet, zapad

Tumačenje: Ljudi rođeni u ovom znaku su noćni tipovi, mudri su i osjećajni, a duhovni razvoj vrlo im je važan. Oni najviše energije imaju nekoliko sati nakon sumraka i nekoliko sati prije izlaska sunca. To mirno vrijeme dobro je iskoristiti za lični razvoj.

Takođe, ovi ljudi imaju prirodni afinitet prema energijama Mjeseca i trebali bi razmisliti o nošenju mjesečevog kamena koji povećava tu energiju. Njihov glavni smjer u životu je zapad i ako meditiraju, trebali bi da budu licem okrenuti na tu stranu.

Yak - 22. januara do 10. februara

Značenje: zelena oluja, Venera, dva cvijeta, jug

Tumačenje: Ovdje se radi o blagim i ljubaznim ljudima kojima je cilj da žive u harmoniji sa samim sobom i s drugim ljudima. Precizni su i praktični. Venera je njihova vladajuća planeta i upravo zbog toga su po prirodi nježni i puni ljubavi.

Imaju sposobnost da unesu sklad u sve oko sebe. To je izuzetno veliki dar jer su oni neka vrsta čuvara mira i mogu da naprave mnoge dobre stvari na ovom svijetu. Njihov glavni smjer u životu je jug.

Sac - 11. februara do 2. marta

Značenje: bijela oluja, žaba, sazvježđe žaba, tri cvijeta, sjever

Tumačenje: Rođeni u ovom znaku nisu ljubitelji noći već preferiraju vrijeme tokom dana. Rano jutro je izvor energije i snage, vrijeme za razmišljanje i upravo u to doba velike mudrosti mogu doći do njih.

Oni su prilagodljivi, uživaju u putovanjima i vole promjene u životu. Spremni su da preuzmu odgovornost i isprave ono što nije dobro. Njihov glavni smjer je sjever, a moćna životinja je žaba.

Upravo značenje žabe ukazuje na sposobnosti prilagođavanja kao i brz te nimalo naporan skok iz jedne faze svijesti u drugu. Ljudi rođeni u ovom znaku svoju moć crpe iz promjena i zato ih rado prihvaćaju.

Keh - 3. do 22. mart

Značenje: crvena oluja, drveće, jelen, istok

Tumačenje: Rođeni u ovom znaku imaju afinitete za prirodu i prirodnu ravnotežu te bi svojim primjerom mogli vratiti prirodni poredak na našu planetu. Oni imaju energiju vatre i crvena je boja snage za njih, ona ih puni energijom.

Svakako bi njihova vatrena energija trebala da bude svima poznata. Meditacija u šumi ovim ljudima pomaže da razviju prirodnu snagu. Njihov smjer je istok, a totemska životinja nježni i plemeniti jelen.

Mak - 23. marta do 11. aprila

Značenje: ograđeno, pokriti, broj 3

Tumačenje: Rođeni u Mak znaku su jedna od najvećih misterija astroloških znakova Maja. Značenje njihovog znaka najmanje je jasno definisano nego kod ostalih. Kako je sam taj znak pomalo tajanstven, takvi su i ljudi rođeni u njemu.

Oni su jako dobri u čuvanju nekih stvari samo za sebe, a i riječi koje ih opisuju "ograđeno i pokriti" asociraju na to da dobro skrivaju ono što ne žele da drugi saznaju. Po prirodi su perfekcionisti, vrlo su organizovani, zatvoreni su i vrlo teško otkrivaju emocije.

Rado provode vrijeme u razmišljanju i u meditaciji, a upravo to im može rasvijetliti tajne postojanja. Njihov broj je tri i on im daje snagu. Taj broj smatra se brojem božanstva, ravnoteže i kompletnosti.

K'ank'in - 12. aprila do 1. maja

Značenje: Zemlja, pas, žuta boja, podzemlje, žuto Sunce

Tumačenje: Rođeni u ovom znaku su ljudi Zemlje i Sunca. Privlače ih ta oba planeta kao i jaka solarna energija Sunca. Vrijeme provedeno na sunčevim zracima daje im mudrost, kao i vrijeme provedeno ispod ili iznad zemlje.

Skloni su umjetnosti, učenju, a znaju da budu jako dobri u određenim spiritualnim naukama. Ako je moguće, oni bi trebalo da meditiraju u pećini, ili barem povremeno posjete neku pećinu jer im to daje duševni mir. Njihova totemska životinja je pas kojeg karakteriše vijernost i nevjerovatna unutrašnja snaga.

Muwan - 2. do 21. maja

Značenje: sova, Bog kiše i oblaka, vatra

Tumačenje: Ove ljude neodoljivo privlače vatra i voda, a posebno uživaju za vrijeme oluje kad u isto vrijeme gledaju i osjećaju kišu i munje - vodu i vatru. Oluje im daju snagu i pune ih pozitivnom energijom.

Ljudi rođeni u ovom znaku su tvrdoglavi i uporni, skloni su analiziranju, psihologiji, a ponekad znaju biti vidoviti. Na ljude i razne situacije ne gledaju površno već pokušavaju doprijeti duboko u njih i shvatiti kakvi su i šta se događa.

Njihova totemska životinja je sova koja simbolizuje mudrost i vidovitost te je sposobna otkriti pravu istinu.

Pax - 22. maja do 10. juna

Značenje: vrijeme sadnje, jaguar, para, strelica, bubanj

Tumačenje: Za ljude rođene u ovom znaku životinjski totem je jaguar, a upravo ta životinja bila je vrlo važna u kulturi Maja jer predstavlja vođstvo. Ovi ljudi crpe snagu kao vođe naroda i svakako bi trebalo da prihvate tu ulogu. Uz to, oni su inovativni i pokušavaju da uživaju u svakom trenutku života, rado preuzimaju kontrolu i zaista su kao stvoreni da budu lideri.

Strelica u značenju njihovog znaka pokazuje da su skloni da gledaju ravno pred sebe i idu prema cilju. Bubanj bi trebalo da koriste u svom životu jer im on daje stalnu snagu, donosi stabilnost i ravnotežu. Njihov element je para - mješavina zemlje, vode i vatre.

Para se diže iz zemlje kroz toplinu. Ta tri elementa (zemlju, vodu i vatru) trebalo bi da kombinuju zajedno u svom životu.

Kayab - 11. do 30. juna

Značenje: kornjača, boginja Mjeseca, Bog

Tumačenje: Ljudi rođeni u ovom znaku imaju prirodnu sklonost Mjesecu i duhovnim stvarima. Oni pronalaze sebe u potrazi za dubljim smislom svakodnevnog života. Teže harmoniji u svemu i preferiraju da sve rade polako i oprezno.

Njihova totemska životinja je kornjača koja u kulturi Maja simbolizuje nosioca drevnih mudrosti kao i nosioca Zemlje.

Kumk'u - 1. do 20. jula

Značenje: žitarica, krokodil, ljuska kukuruza, dva gospodina, tama, Bogovi kiše i biljaka

Tumačenje: Ljudi rođeni u ovom znaku imaju podvojenu prirodu, skloni su prodiranju u samu srž stvari i skloni su književnosti i filozofiji. Često jasno vide suprotne perspektive i uzimaju mudrost koju im nude obje.

Njihova totemska životinja je krokodil koji ima dar za preživljavanje, vrijeme i strpljenje. Krokodili su jedna od rijetkih vrsta gmizavaca koji su preživjeli period memzozoika u kojem je većina gmizavaca i dinosaura izumrlia.

Oni posjeduju snagu dugovječnosti i stabilnosti. Ne prihvataju promjene lako, ali, ako ipak dođe do promjena, to na njih neće uticati, a to je ogroman dar.

Wayeb - 21. do 25. jula

Značenje: nesretni dani, Bog Zemlje, duhovi, dani koji nedostaju (traje samo 5 dana)

Tumačenje: Ljudi rođeni u ovom znaku su anomalija među astrološkim znakovima Maja. Wayeb traje samo pet dana za razliku od dugih znakova koji pokrivaju vremenski period od 20 dana.

Tokom tih pet dana drevne Maje su osjetile da je prirodna ravnoteža poremećena, kao da su neke druge sile došle na Zemlju i kao da duhovi hodaju planetom. Roditi se u ovom znaku ne znači da će nekoga pratiti nesreća, već da su ti ljudi vjerovatno snažno povezani sa drugim svjetovima i drugim sferama. To treba prihvatiti kao takvo.

Ljudi ovog znaka skloni su izuzetnoj čulnoj percepciji i hodanju između ovog svijeta i drugih.

Pop - 26. jula do 14. avgusta

Značenje: jaguar, glavni, lider, mekana Zemlja

Tumačenje: Ljudi ovog znaka su rođene vođe. Oba značenja - jaguar i glavni - odnose se na pozicije moći drevnih Maja. Oni imaju jasnu viziju i smjer za ostale ljude koji ih okružuju i osjetljivi su na njihove potrebe.

Takođe, talentovani su da prenesu svoje znanje drugima i dobri su analitičari. Skloni su zemlji i meditaciji koja im pomaže da usavrše svoje talente.

Wo - 15. avgusta do 3. septembra

Značenje: crno nebo, crni jaguar, crna oluja, noćno vrijeme, žaba, dvije mekane Zemlje

Tumačenje: Rođeni u ovom znaku slični su Che'nu i Sacu. Skloni su otkrivanju mnogih mudrosti u satima nakon sumraka pa sve do pojave prvih zraka sunca.

Njihova totemska životinja je žaba koja se lako može prebaciti iz jedne svijesti u drugu, sposobna je da se brzo prilagodi različitim situacijama. Radi se o mističnim ljudima koji tragaju za skrivenim mudrostima i misterijima. Često znaju da imaju visoko obrazovanje i odlični su govornici.

Sip - 4. do 23. septembar

Značenje: crvena podudarnost, crveno nebo, crvena oluja, jelen

Tumačenje: Rođeni u ovom znaku imaju jaku sklonost elementima vatre i zraka. Moć im daje jelen, njihova totemska životinja, koji simbolizuje milost i povezanost sa šumom te plemenitog vođu.

Ovi ljudi bi svakao trebalo da prigrle energiju milosti i plemenitosti u svom životu. Privrženi su, požrtvovni i dobri prijatelji. Crvena je boja koja im daje snagu.

Sotz - 24. septembra do 13. oktobra

Značenje: šišmiš, riba, dvije mahovine, početak zime

Tumačenje: Rođeni u ovom znaku imaju dvije totemske životinje koje im daju snagu - to su šišmiš i riba. Zanimljivo je što jedna ima sposobnost da se slobodno kreće kroz vazduh, a druga kroz vodu. Upravo su vazduh i voda elementi kojima su najskloniji.

Šišmiš simbolizuje crpljenje snage iz odlične intuicije, osjetljivosti i sposobnosti da se vidi kroz iluzije. Riba predstavlja podsvijest i dubinu. Ovi ljudi posjeduju izuzetno duboku intuiciju koja nije dostupna većini ljudi, vrijedni su i emotivni.

Sek - 14. oktobra do 2. novembra

Značenje: nebo i zemlja

Tumačenje: Ljudi ovog znaka posebno su vezani za dva elementa - zemlju i nebo (vjetar, vazduh). Vjerovatno su opčinjeni nebom i prilično zainteresovani za sve stvari koje se nalaze gore.

Vazduh je element mentalne energije, a zemlja je element praktičnosti pa to dvoje karakteriše ljude rođene u ovom znaku. Oni su disciplinovani, skloni preuzimanju inicijative i strpljivi su dok idu prema svom cilju.

Imaju dar da razmotre svaku situaciju i dođu do najučinkovitijeg rješenja. To je po drevnim Majama veliki dar kojim ti ljudi mogu da pomognu svijetu.

Xul - 3. do 22. novembra

Značenje: pas sa sunčanim repom, dani ptica, Bog Pas

Tumačenje: Ljudi rođeni u ovom znaku usko su povezani sa životinjskim totemom psa. Pas je bio vrlo važna životinja drevnih Maja. Vjerovali su da psi vode ljude iz ovog života u sljedeći.

Kao rezultat toga, ljudi ovog znaka imaju tradicionalne osobine životinjskog totema psa - to su lojalnost, snaga, predanost. Oni, takođe, imaju snažnu vezu s idućim životom i mogu da pomognu drugim ljudima da se oslobode straha od smrti i umiranja. Uz to su staloženi i strpljivi.

Yaxk'in - 23. novembra do 12. decembra

Značenje: novo Sunce, Bog Sunca, crveni oblaci, zelena

Tumačenje: Ljudi ovog znaka imaju veze s bogom Sunca kod drevnih Maja koji se zove Ah Kin. On pruža zaštitu protiv tame, suše i bolesti. Ovi ljudi su prirodni iscjelitelji, bilo da imaju sklonost ozdravljivanju ljudi oko sebe ili da im pomažu umirujućim riječima.

Ovaj znak ima i jednu manu, a to je sklonost sumnjama. Ah Kin je bio poznat kao donositelj sumnji i neodlučnosti. Ljudi ovog znaka moraju da nauče vjerovati svojim i tuđim odlukama.

Mol - 13. decembr5a do 2. januara

Značenje: voda, okupljeni oblaci, jaguar, okupljanje

Tumačenje: Ljudi rođeni u ovom znaku čvrsto su povezani s elementom vodom. Oni znaju da govore kako mogu napraviti "da kiša počne padati", odnosno znaju preuveličavati svoja postignuća i krasi ih istraživački duh. Inače, trebali bi obratiti pažnju kako vremenske prilike utiču na njih, kako se osjećaju jer se, recimo, za vrijeme kiše pune životnom energijom.

Jednako je i ako se nalaze u vodi. Njihova totemska životinja je jaguar koji je bio vrlo moćan za Maje. Jaguar predstavlja tajne šamana i snagu lidera. Tako ljudi ovog znaka lako mogu da završe kao duhovne vođe, piše "in5d.com".

