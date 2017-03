Prtljag saudijskog kralja težak kao 200 afričkih slonova

RIJAD - Saudijski kralj Salman bin Abdulazis al Saud doputovao je u Indoneziju sa prtljagom teškim 500 tona, a u pratnji je 1.500 članova delegacije.

Težina prtljaga saudijskog kralja jednaka je težini 200 afričkih slonova, navode mediji.

U kraljevoj pratnji su i dva "mercedesa", kao i dva samostojeća lifta.

Ovo nije prvi put da saudijski kralj putuje sa liftovima.

Prije dvije godine izazvao je proteste u Francuskoj nakon što je cijelu plažu zatvorio i na njoj postavio lift.

Avio-kompanija koja je prevezla kralja navodi da će 63 tone tereta istovariti u Džakarti, a preostalih 396 tona na Baliju.

Kralj sa sobom vodi i ogromnu pratnju.

Indonezijska agencija Antara navodi da je u "delegaciji" 1.500 ljudi, uključujući deset ministara, 800 delegata i 25 prinčeva, koji su doputovali sa 36 različitih letova u periodu od tri sedmice.

Kralj i pratnja rezervisali su stotine soba u najelitnijim hotelima u Džakarti.

Selfie saya dengan Raja Salman , Custodian of the two Holy Mosques ! Persahabatan yang amat akrab. pic.twitter.com/nK8aOyKYfi