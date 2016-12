Prva strana prva dama

Melanija Tramp će na inauguraciji 20. januara postati prva prva dama rođena u inostranstvu u posljednjih 200 godina američke istorije. Sve do ove godine, većina Amerikanaca nije ništa znala o Melaniji Trump ili njenoj rodnoj zemlji Sloveniji. Kako američki novinari prenose, Slovenija je zemlja koja vas vizuelno podsjeća na bajke, malo poznata zemlja sa dvorcima na vrhu brda i visokim borovima. Slovenci smatraju da je Melanija Tramp njihovu zemlju uspjela da postavi na mapu svijeta.

Malo ko je znao da je Slovenija zemlja iz koje potiče Melanija.

"Zato je ovo dobra prilika da naša zemlja od dva miliona stanovnika zapravo dobije svoje mjesto u Evropi i svijetu", kaže Jakob Susterič.

Jedan od onih koji se prisjećaju Melanije je i Stane Jerko, fotograf koji ju je otkrio kao povučenu tinejdžerku na jednoj modnoj reviji.

"Bila je visoka i vitka, sa dugom kosom i dugim nogama. Zato sam smatrao da bi bila dobra da bude foto-model. Primijetio sam ne samo njen izgled već i njenu unutrašnju energiju", kaže Jerko. Ta energija je odvela do samog vrha i Jerko svoj rad vidi kao mali doprinos američkoj istoriji.

"Veoma mi je interesantno da ona postaje prva dama. Jer, ja sam je otkrio i počela je karijeru s fotografijama koje sam ja snimio", kaže ovaj fotograf.

Kao prva dama, Melanija želi da radi na borbi protiv internetskog maltretiranja. U svojoj srednjoj školi, tokom teških godina za bilo koju tinejdžerku, Melanija je pokazala snagu i odlučnost u suočavanju s maltretiranjem.

"Zato što je bila lijepa i manekenka, mnoge su djevojke o tome pričale i bile su ljubomorne. Ali ona na to nije reagovala i mislim da je to njena unutrašnja snaga, jer je znala da je dobra. I ako znate da ste dobri, ne morate to dokazivati riječima", kaže Petra Sedej, Melanijina prijateljica iz srednje škole. Komunizam i Jugoslavija su bili na ivici kolapsa i u svom školskom dvorištu Melanija je sanjala o velikom svijetu koji je otvarao svoja vrata.

"Razgovarale smo o studijima, o tome kako gledamo na svijet. Ona je kao model znala da je Slovenija isuviše mala zemlja za nju", kaže Petra.

Melanija je tako prvo otišla u Milano, zatim Pariz, a onda i Njujork, gdje je upoznala svog budućeg supruga. U njenom rodnom mjestu Sevnici, porodični prijatelji kažu da je u Donaldu Trumpu ona vjerovatno vidjela neke karakteristike svog oca, prodavača automobila Viktora Knausa, a to su ambicija i dobar osjećaj za biznis.

"Viktor je uvijek volio raditi, bez obzira na to da li se radilo o starim automobilima ili nečem drugom, kako bi zaradio nešto dodatnog novca. On je uvijek to nastojao uraditi i družio se s ljudima iste ambicije. Stoga mu je dodatni posao, uz redovni posao, omogućio da ima malo više i da živi malo bolje", kaže porodični prijatelj Zdravko Mastnak. Biti prva dama rođena u inostranstvu je velika stvar za Slovence.

"To šalje poruku koju je Amerika i prije slala, a to je da je ta zemlja - zemlja mogućnosti i da svako ko u nju dođe može puno toga postići", kaže Jakob Susterič.