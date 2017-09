Psihološki test: Da li je čovjek u kući ili izvan nje

Radi se o psihološkom testu u kojem nema ispravnog i pogrešnog odgovora. On će samo otkriti kako se snalazite, što u životu najviše cijenite i što vas pokreće.

To kako vidite čovječuljka s ilustracije otkriva nešto o vašim mislima i vašem karakteru, a što je do sada možda bilo skriveno, odnosno niste toga bili svjesni.

Čovjeka vidite unutar kuće

To pokazuje da ste sasvim normalno ljudsko biće koje izbjegava sukobe kad god može. Vi radije pokušavate pronaći mirne načine kako komunicirati s ljudima ili riješiti neke probleme. U konflikte ulazite samo u krajnjoj nuždi, kada ne postoji drugi način.

Temperament koji vas krasi je zapravo vrlo kompleksan. Ljudi često ne mogu razumjeti dublji nivo vašeg uma, ali, srećom, ima pojedinaca koji vas potpuno razumiju.

Ipak, ponekad se osjećate kao da ste izvan onoga što se događa oko vas, a tada dolazi do pogrešaka u komunikaciji s ljudima koji vas okružuju.

Volite mir, a vaša oštroumnost dolazi do izražaja jednostavnim djelima dobrote – to radite nesvjesno. Bliski ljudi to vide i cijene, a cijene i to što ih znate pažljivo saslušati i razumijete njihove probleme. Vi znate razmišljati izvan okvira i ne dopuštate da se osjetite poraženo kada stvari krenu po zlu.

Čovjeka vidite izvan kuće

To pokazuje da cijenite iskrenost i otvorenost iznad svega. To vam je prioritet u životu bez obzira što drugi mislili o tome i neovisno hoće li vas to uvaliti u probleme – jer mnogi ljudi ne vole čuti pravu istinu. To je razlog zašto imate puno prijatelja, ali i neprijatelja.

Vi svoje mišljenje, ideje i emocije prosljeđujete drugima bez straha i bez cenzure, kako je – tako je. Između ostalog, to radite i zato što ne želite da dođe do nesporazuma i pogrešnog shvaćanja, želite da ljudi razumiju što im govorite.

Takođe, ne volite ovisiti o drugima niti se oslanjati na njih. Kada nešto treba riješiti, vjerujete kako ćete to bolje napraviti sami. No, bez obzira na to, cijenite timski rad kako bi zajedno s drugima došli do određenog cilja. Ako i dalje u životu ostanete dosljedni sami sebi, postići ćete sve što vam srce želi.

Čovjeka vidite i u kući i izvan nje

Vi ste vrlo originalno i kreativno biće. Vaša mašta je stalno aktivna, a pobrinete se i da vaši prijatelji koriste svoju. Takođe, imate odličan smisao za humor. Način na koji vam um radi često zabavlja druge dok im ukazujete na razne apsurdnosti života – čak i kada se naljute na vas, napravit će to s osmjehom. Oni znaju da ste rođeni s tim darom, i prihvaćaju vas takvima kakvi jeste.

Za vas se može reći i da imate oštro oko i dobru percepciju zbog čega vidite stvari onakvima kakve jesu. Mali detalj vam može puno otkriti. Ta vaša sposobnost drugima ponekad smeta jer smatraju da vidite i ono što možda ne bi trebali.

Vrlo ste suosjećajni i razumijete druge tako što se stavljate na njihovo mjesto. Prijatelji znaju da vam mogu vjerovati i računati na vas kad zatreba. Niste skloni previše se otvarati drugima, a važno vam je da imate miran i skladan život, otkriva portal mysticalraven.com.