Ptica stara četiri milenijuma pronađena u norveškom ledu

Smrznut, savršeno očuvan, 4.200 godina star drozd pronađen je u Norveškoj. Ptica čije starost je utvrđena ugljeničnim testovima, secirana je kako bi se utvrdilo da li su njeni unutrašnji organi uspjeli da izdrže test vremena.

Drozda je otkrio službenik Norveške agencije za nadgledanje prirode, na ivici jednog snježnog smeta u planinama Opdal, izjavio je Jorgen Rosvold, istraživač Norveškog univerziteta nauke i tehnologije iz Trondhajma.

"To je apsolutno fantastično otkriće! Nikada do sada nismo zavirili u 4.000 godina star organizam da vidimo kako izgleda iznutra", rekao je on.

Istraživači su prvobitno vjerovali da ptica nije starija više od nekoliko stotina godina, da bi potom otkrili da je norveškim nebom letjela prije nekoliko milenijuma. Oni vjeruju i da je pticu ulovio i ubio žderavac ili lisica.

"Znamo da žedaravci koriste led da skladište hranu tokom leta. Moguće je da je ovaj drozd bio na taj način sakriven u led, ali da žderavac poslije nije mogao da ga nađe", kaže Rosvold.

Ispitivanja su otkrila da su brojni organi ptice, kao na primjer srce i jetra, potpuno netaknuti, što bi moglo da, bez presedana, omogući uvid u uslove života u Norveškoj prije toliko mnogo godina.

"Netaknuti organi nam pružaju mogućnost da sprovedemo testove čiji rezultati će nam pružiti uvid u stanje životne sredine u vrijeme smrti ptice", zaključio je Jorgen Rosvold.