Putevi pod zemljom: Budućnost saobraćaja u gradu

Milijarder i inovator Ilon Mask pohvalio se kako napreduje jedan od njegovih novih projekata — mreža putnih tunela koja će riješiti problem drumskog saobraćaja u Los Anđelesu.

Osnivač „Spejs iksa“ i „Tesla motorsa“ posvetio je malo vremena u svom zauzetom rasporedu svom novom projektu, nazvanom „Boring kompani“. Mask namerava da iskopa džinovsku mrežu podzemnih tunela kako bi riješio problem gužvi u Los Anđelesu.

Američki milijarder je ubjeđen da će to biti model transporta koji će zaživjeti u budućnosti i u drugim gradovima širom svijeta.

Na svom nalogu na Instagramu Mask je postavio fotografiju jedne od mašina za kopanje tunela, koju je nazvao Godo, aludirajući na dramu Semjuela Beketa „Čekajući Godoa“.

„Teme za davanje imena mašinama za kopanje su pjesme i predstave. Prva mašina je Godo. Još čekam. Ne znam zašto, kada i gdje“, napisao je na Tviteru.

And ... it's done pic.twitter.com/MBBSa04Eoc