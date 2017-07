Radio-stanica za usamljene pse

Biti vlasnik kućnog ljubimca je nešto što zahtijeva odgovornost jer je neophodna briga o njemu. Mnogi od vlasnika sa zebnjom odlaze na posao ne znajući kakvo će stanje pronaći po povratku kući.

S druge strane, psi kad ostanu sami nekada se zabavljaju pravljenjem nereda po kući, što vlasnike dovodi na granicu strpljenja. Naravno, iako postoji mogućnost da svog psa ostavite u specijalizovanom "vrtiću za pse", nekim psima to ne odgovara.

Upravo o tome je razmišljao i jedan njemački radio-voditelj koji je takođe vlasnik psa. On je odlučio da 24 sata emituje program isključivo za pse, kućne ljubimce koji ostaju sami u kući. Ova radio-stanica pušta relaksirajući program koji pse bukvalno drži pored radio-prijemnika, dok se istovremeno nikad ne osjećaju usamljeno.

Stefan - Stoki Stok, voditelj na njemačkom RadioTonu, prvi je došao na ovu neobičnu ideju. Naime, njegov radio je prilično slušan u njemačkoj pokrajini Baden Virtemberg i kad je objavio da pokreće radio-stanicu isključivo za pse, mnogi su mislili da se radi o prvoaprilskoj šali.

Međutim, Stok je bio više nego ozbiljan. Posljednja tri mjeseca nova radio-stanica Hallo Hasso pušta muziku isključivo za usamljene pse, a on se može slušati i putem interneta.

Stok kaže da je inspiracija za ovu vrstu radio-programa bio njegov kućni ljubimac Lajla, jer je znao da joj je dosadno dok je on na poslu. Obično se zabavljala i ubijala dosadu tako što je kidala stvari po kući. Onda je Stok, zajedno sa kolegom s posla, počeo da istražuje koja je to vrsta muzike koja umiruje pse i koja će ih privući. U prvi mah su shvatili da je to kombinacija malo bubnjeva i električne gitare, s tim da obavezno mora biti nega "laganija stvar". Uglavnom, to nisu aktuelni hitovi, već mahom starije, hipi pjesme. Upravo na osnovu tog istraživanja Stok je napravio plej-listu za svoj radio-program Hallo Haso.

"Zapravo, ovdje nije riječ o tome da potpuno umirite psa", kaže Stok o svom Hallo Hasso, te dodaje: "Suština ovog radio-programa jeste da se pas ne osjeća usamljeno". Otkako je pokrenuo ovaj program, prve reakcije je pratio preko svoje Lajle. Naime, primijetio je da ona više nije tako nemirna i nervozna kad ga nema. Štaviše, postala je relativno mirna dok je on na poslu. Nekada joj čak upali radio kad on želi da popodne odmori.

Ipak, eksperti nisu uvjereni da Hallo Hasso može biti značajan za pse. Zigfrid Šemp, koji se bavi obukom pasa, kaže da radio-program za pse nema nikakvog smisla. Muzika može samo da preusmjeri pseću pažnju, te da se s psima treba konstantno raditi, obučavati ih i disciplinovati.

Hallo Hasso se zasad čuje isključivo na radio-prijemnicima u Baden Virtembergu, s tim da se može slušati i putem interneta.