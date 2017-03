Ratni veteran u 90. godini shvatio da je žena

Patricija Dejvis rođena je kao Piter. Oduvijek je znala da je žensko. Priznala je to sebi i drugima tek sada, kada puni 90 godina.

Britanski vojni veteran iz Drugog svjetskog rata u svojoj devedesetoj godini života shvatio je da je žena.

Patricija Dejvis je posle godina skrivanja odlučila da prizna da je žena.

"Još od svoje treće godine života znala sam da sam žensko, ali živjela sam u strahu od toga šta će reći porodica i društvo. Prošle godine odlučila sam da pređem u ženski pol. Počela sam sa medicinskom terapijom estrogena", ispričala je.

Penzionisana fotografkinja služila je vojsku između 1945. i 1948. godine, a tvrdi da želi da doživi stotu kao i njena ujna.

"Pao mi je ogroman teret s leđa. Živjela sam svih ovih godina u laži. Prvo sam rekla nekim komšijama. Posavjetovali su me da ne brinem dokle god se osjećam srećno", kaže Patricija, rođena kao Piter.

U mladosti igrala se sa ženskim igračkama, ali to njenim roditeljima nije bilo čudno.

"Oduvijek su me privlačile žene, ali ne u seksualnom smislu. Željela sam da budem kao one. Spasavalo me je to što imam lud smisao za humor, pa sam tako preživjela neke teške trenutke".

Patricija je tri godine služila vojsku, bila je u vojnim snagama na Dalekom istoku, u Indiji, istočnoj Africi i Palestini.

Tvrdi da tada transseksualnost nije bila previše poznata i da bi bila okarakterisana kao homoseksualac.

Poslije vojske Patricija se oženila. Bila je u braku 63 godine, a njena supruga preminula je prije šest godina.

Nakon priznanja, Patricija se učlanila u grupu podrške transseksualnim osobama.

(B92)