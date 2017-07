Robot izvršio 'samoubistvo'

Posetioci tržnog centra u Džordžtaunu (SAD) prisustvovali su tragičnom potezu jednog robota-čuvara, koji se bez ikakve oproštajne poruke otkotrljao u smrt.

Riječ je o Knightscope robotu, koji obilazi javne površine i analizira okruženje, pa je korisna zamjena za patrolirajuće čuvare.

Međutim, ovaj robot, koji može da se iznajmi za sedam dolara dnevno, susreo se s nizom problema.

Početkom godine ga je jedan pijani čovjek oborio, a jedan je pao preko djeteta, srećom, bez ozbiljnijih posljedica.

Inače, robot prepoznaje neprimjereno ponašanje uz pomoć kombinacije mikrofona, video-kamera i drugih senzora, a onda alarmira pravo obezbjeđenje da riješi problem.

U budućnosti bi ovi roboti trebalo da dobiju i dodatne sposobnosti, poput detekcije oružja i vještačke inteligencije.

Nije poznato šta je navelo robota da se otkotrlja u bazen u Džordžtaunu, piše Independent.

It's ok security robot. It's a stressful job, we've all been there. pic.twitter.com/LQbnntbCRm