Rumun želi da prepilva Dunav: Švarcvald pa Novi Sad do Crnog mora

Rumun Avram Janku koji već 48 dana pliva Dunavom, od planine Švarcvald, sa željom da za 60 dana od dana polaska prepliva cijeli njegov tok do sliva u Crno more, danas je u popodnevnim satima stigao na novosadski Štrand.

U ovu avanturu upustio se 20. juna kada je ušao u Dunav u podnožju Švarcvalda, a od tada je, plivajući prošao kroz Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku i Hrvatsku, sa željom da prepliva cijeli njegov tok u dužini od 2.860 kilometara za 60 dana i uđe u Ginisovu knjigu rekorda.

"Rumunija je ušla u Evropsku uniju pre 10 godina i to je jedan od razloga zbog kog sam se odlučio na ovaj poduhvat, jer Dunav, koji prolazi kroz 10 zemalja i četiri prestonice, na neki način ujedinjuje čitavu Evropu", rekao je Avram Janku i dodao da mu je drago što je u Novom Sadu odakle će plivajući "pravo" ići kući.

Kaže da se osjeća dobro, da je u Njemačkoj i Austriji bilo veoma teško, da je nailazio na mnogobrojne izazove, ali vjeruje da može stići do cilja.

"U decembru sam počeo treninge kako bih bio spreman za ovaj poduhvat. Juče sam plivao 53 kilometra, a danas do Štranda 34 i moram reći da je Dunav u Srbiji mnogo prijatniji nego u Njemačkoj i Austriji, ali ne dozvoljavam da me vrijeme ometa, važno je da stignem do cilja", istakao je Janku, koji je inače bibliotekar.

On je rekao da svojim podihvatom želi da pošalje poruku da ograničenja koja ljudi postavljaju pred sebe mogu da se prevaziđu.

"Plivajući imam priliku da uživam u svim ljepotama koje Dunav pruža i želim da skrenem pažnju da to trebamo da ga očuvamo. Drago mi je što sam danas ovde, Srbija i Rumunija i Novi Sad i Temišvar su partneri koje povezuje prije svega kulturna saradnja", naveo je Janku i dodao da je sljedeća stanica Beograd.

Dobrodošlicu u Novi Sad, u ime domaćina, poželio mu je pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović, poručivši da je heroj, jer se usudio da se uhvati u koštac sa Dunavom, koji, kako kaže, može biti nepredvidiv.

"Mnogo je i voziti se 2.860 kilometara, a kamoli plivati, zato je Avram pravi heroj. Pre njega je to pošlo za rukom Slovencu i Kanađanki, ali oni su imali plivačku opremu za razliku od Avrama, koji pliva bez kombinezona i peraja", rekao je Petrović.

Pored sportskog, po njegovim riječima, ovaj događaj ima i privredni i turistički značaj, te šalje i drugačiju poruku, poruku saradnje između gradova podunavskih regija.

"Želimo mu da prenese slavu Rumunije, iskrenog prijatelja Srbije, ali i Temišvara, već 12 godina grada-pobratima Novom Sadu, a važno je reći i da su Novi Sad i Temišvar gradovi nosioci titule Evropske prestonice kulture za 2021. godine", kazao je Petrović.

Pomoćnica otpravnika poslova rumunske ambasade Mihaela Osorio je izrazila zadovoljstvo zbog uspjeha plivača i njegovih dosadašnjih preplivanih kilometara i naglasila da se nada da će uspjeti u svojoj namjeri da njegov rekor bude ubilježen u Ginisovoj knjizi rekorda.

Rumunski bibliotekar je poznat po tome jer je uspio da prepliva kanal Lamanš, plivajući 18 sati bez prekidanja i prelazeći 62 kilometara.