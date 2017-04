Rusija zabranila predstavljanje Putina kao gej klovna

Rusija je zabranila slike na kojima je predsjednik Vladimir Putin prikazan kao gej klovn. To je zadalo problem i ruskim medijima, koji sada ne mogu da izvještavaju o tome koja je to slika, od mnogih sličnih na internetu, pošto ih je sada zabranjeno javno prikazivati.

Ruska vlada je sliku okarakterisala kao predment koji podstiče "ekstremizam". Predmet 4071: slika osobe koja liči na Vladimira Putina "sa docrtanima očima i usnama" i natpisom koji sadrži implicitnu antigej klevetu, koja nagovještava "navodnu nestandardnu seksualnu orijentaciju predsjednika Ruske Federacije".

Moskow Times pretpostavlja da je riječ o ovoj slici:

A Russian court has banned an image suggesting Putin is gay & sentenced the culprit to compulsory psychiatric care. https://t.co/rUlOO5r6lp pic.twitter.com/hbkDHcndY5