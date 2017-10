Sedmični poslovni horoskop 09.10. - 15.10.2017.

Pročitajte sedmični Poslovni Horoskop i provjerite šta Vam kažu zvijezde.

OVAN

Odnosi sa kolegama ili poslovnim saradnicima zahtijevaju vašu punu pažnju u ponedjeljak. U svemu ćete vidjeti pozitivne prilike koje ćete željeti da iskoristite. Što se komunikacije tiče, ona će biti na vrhuncu oko srijede i četvrtka. Vi ste tada prava osoba koja treba da pregovara ispred vašeg kolektiva i donosi rješenja. U petak, slobodno se izjasnite oko nekih vaših želja – ovo je odličan dan kada biste mogli da razgovarate o povišici. Vikend prolazi u znaku kalkulacija, proračuna i pravljenja spiskova.

BIK

U ponedjeljak, jedan kolega bi mogao da zatraži vašu pomoć i pritom da to učini na prilično neprijatan način. Nemojte da se osjećate da ste u obavezi da mu izađete u susret. Ako se ipak odlučite za to, budite svjesni da vam mnogo duguje. Organizacija je vaš prioritet od utorka do petka. Ne dozvolite obavezama da se gomilaju zato što ne možete da odlučite šta je najvažnije i najprije treba da se uradi. Četvrtak je dan pogodan za dodatna istraživanja i informisanje. U petak zaboravite na posao – odmor vam je prijeko potreban. Kraći izlet u obližnje mjesto je prava stvar za vas.

BLIZANCI

Na početku radne nedjelje, bićete mnogo efikasniji u individualnom radu, nego da ste dio tima. Nesporazumi u komunikaciji su glavni razlog toga. Takođe, vi ste neko ko ima osobine lidera i ne funkioniše u okruženju koje nema viziju. Od srijede ćete ipak morati da se priključite nekim zajedničkim aktivnostima. Shvatite ovo kao nešto što je neophodno i što se mora. Petak prolazi u razmišljanjima o jednom članu vašeg kolektiva koji se u poslednje vrijeme nedolično i nekolegijalno ponaša. Zaboravite na negativne emocije i misli i ne dozvolite sebi da se ikada tako ophodite prema drugima.

RAK

U ponedjeljak, ne dozvoite sebi da se zanesete i preuzmete ulogu vođe, ako vaše radno mjesto to ne podrazumijeva. Mogli biste da na sebe navučete gnijev vaših kolega, ali i da padnete u očima pravih nadređenih. Umjesto toga, fokusirajte se na neke projekte koji su vam prioritetni. U srijedu nikako ne testirajte strpljenje vašeg šefa nepotrebnim pitanjima ili predlozima. Čak i ako vam nije do toga da poštujete nečiji autoritet, ovo shvatite pod obavezno. Petak je pogodan za precizne poslove koji zahtijevaju mnogo strpljenja i preciznosti.

LAV

Najviše vas opterećuju dani kada imate zastoj u kreativnoj energiji, a ponedjeljak i utorak su upravo takvi. Ne gubite živce zbog ovoga – strasti ćete najlakše smiriti baveći se poslovima koji zahtijevaju vašu punu koncentraciju. U srijedu obratite pažnju na poslovne prioritete i najbolje bi bilo da napravite spisak ili mali podsjetnik obaveza i aktivnosti. Četvrtak i petak biće turbulentni, a vi stalno u nekoj žurbi, pa će vam ovo itekako biti od koristi. U petak konačno možete da se opustite i napravite retrospektivu cijele sedmice. Bićete zadovoljni ostvarenim rezultatima.

DJEVICA

Potrudite se da već u ponedjeljak dođete do srži jednog poslovnog problema ili nesporazuma. Ukoliko imate sukob sa nekim od kolega, obratite mu se i iskreno porazgovarajte. Vi ste neko ko ne funkcioniše pod tenzijom i pritiscima, a pogotovo ne u napetoj radnoj atmosferi. srijeda donosi poslovne dobitke – imaćete mnogo razloga za slavlje. Poslovne kontakte koji će biti značajni za vašu profesiju ostvarićete u červrtak i petak. Petak je takođe pogodan za vaše kreativne ideje koje biste tada obavezno trebali da podijelite sa drugima.

VAGA

Početkom nedjelje je moguć povećani stres. Ljudi oko vas neće biti brzi i spremni za rad onako kako vi to očekujete. Ako osjetite ludilo u glavi ili pojačanu depresiju, vježbajte. To je upravo ono što će vas osloboditi stresa. U četvrtak i petak, razmislite dobro o motivima svojih postupaka. Nije sve u novcu. Nemojte postati halapljivi i okrutni, bez obzira na to šta ćete dobiti u materijalnom smislu. Veoma je važno sačuvati dušu. Za vikend se okrenite od posla. Pogasite poslovne telefone i mailove. Posvetite se ljudima koji vas vole i kojima nedostajete.

ŠKORPIJA

Ova nedjelja će biti obilježena kvalitenim interpersonalnim odnosima na poslu. Zakažite sastanak sa svojim šefom, kako biste rekli ono što već dugo imate na umu. Romansa sa klijentom? Budite obazrivi, neko bi mogao flertovati sa vama samo radi interesa. Utorak, ili još vjerovatnije u srijedu, poboljšajte svoje fizičke aktivnosti. Na taj način imaćete i više energije i motivacije za rad. Za vikend vas očekuje neki izbudljiv događaj sa kolegama sa posla. Vjerovatno je u pitanju neki skup u kom ćete se svi opustiti i lijepo družiti.

STRIJELAC

Timski rad uključuje mnogo gužve i galame. Upravo to je ono što vam sljeduje početkom nedjelje. Ako uspijete mirno da se izborite sa galamom i zbrkom, očekuje vas napredak. Veoma je važno snaći se u takvim situacijama. U četvrtak i petak će vaša energija biti intuitivna i bićete puni inteligentnih ideja. Kako funkcioniše vaš ljubavni život? Za vikend biste mogli imati iznenadnu romansu sa nekim koga ste upoznali preko posla. Pazite da vam to ne napravi probleme. Razgraničite ova dva aspekta u životu.

JARAC

Početkom nedjelje ćete biti mirni, skoncentrisani i opušteni. Dobro se organizujte i budite svesni mogućnosti za napredak vašeg projekta i jake pogodnosti. Do srijede, manje-više, sve će vam ići od ruke. Ako imate neke ideje, razgovarajte sa nekim ko bi vam mogao pomoći da ih sprovedete u djelo. U četvrtak ili petak, ćete vjerovatno ispasti iz kolosjeka i jedva da ćete moći da se skoncentrišete. Doći će do razlike u mišljenju zmeđu vas i važnog saradnika. Pokušajte da se nađete na sredini, budite spremni i skoncentrišite se na napredak umjesto na zadovoljavanje sujete.

VODOLIJA

Početkom nedjelje ćete morati da date okolini znak upozorenja, ali nećete moći otvoreno da govorite o tome. Onima koji su bistri nećete ni morati, a za ostale se potrudite kako vam ne bi iz neznanja napravili probleme. Ako vas neko bude napao u četvrtak ili petak, nemojte padati u vatru. Vi ste vrijedan i odgovoran radnik i oslonite se na to. U suprotnom, mogli biste pokazati svoju vatrenu stranu, koja se neće dopasti okolini. Nemojte gubiti glavu ni u jednoj situaciji. U petak slobodno pitajte sve što vas zanima i tražite ono što vam treba. Iznenadićete se koliko će rezultati biti pozitivni. Vi imate više prijatelja nego što mislite.

RIBE

Vaša marljivost i sposobnost da radite nezavisno početkom nedjelje će vas izdvojiti iz gomile i postoji mogućnost da napredujete na radnom mjestu. Nagrada će doći već do srijede. U četvrtak i petak povedite računa o potrošnji i konsultujte nekog iskusnog ako budete morali da donesete neku važnu odluku. Kada nastupe dani vikenda, vi ćete i dalje biti raspoloženi za rad. Opustite se malo i odmorite kako biste se pripremili na novu radnu nedjelju. Neka vam prioriteti budu porodica ili partner.

(horoskopius.com)