Šefovi ga poslali kući zbog neprikladnog oblačenja, vratio se sa savršenim odgovorom

Pred nama je toplotni val, sa temperaturama koje će se penjati do čak 37 stepeni Celzijusovih.

Ako morate biti na poslu, biće vrlo teško odabrati prikladnu odijeću u skladu s poslovnim kodeksom oblačenja.

Džoj Berž, radnik u pozivnom centru iz Buckinghamshirea, pojavio se ovih dana na poslu u kratkim hlačama, međutim nije naišao na odobravanje svojih šefova, koji su ga zbog nepoštovanja kodeksa vratili kući.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP