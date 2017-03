Snimak ćurki koji je obišao interent zbunio i naučnike (VIDEO)

Video koji se pojavio na internetu i nevjerovatnom brzinom obišao svijet prikazuje neobičan događaj koji ni naučnici nisu mogli da objasne.

Naime, na snimku se vidi grupa ćurki koja je okupirala ulicu i kruži oko tijela mrtve mačke.



Mnoge je šokirao ovaj događaj koji je podsjećao na ritual crne magije, a postoji i teorija da su ćurke izvele „slavljenički ritual“ oko mačke koja ih je možda terorisala.



Američki biolog Alan Krakaur smatra da se možda radi „inspekciji predatora“. Kod ptica je, naime, primjećeno da ponekad životinje koje su niži nivo u sistemu ishrane izlaze ispred predatora kako bi mu pokazale da su ga opazile zbog čega on nekad odustane od svojih namjera.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr