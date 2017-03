Šta sanjaju horoskopski znakovi?

Naravno, svaki čovjek sanja, iako te snove najčešće zaboravimo pri samom buđenju. Međutim, postoje neki znakovi koji pokazuju stanje našeg uma, mogu biti i pozitivni i negativni snovi. Oni su u snovima isti, poput simbola dubine-prošlost, letenje-sloboda.

Jeste li se ikada pitali da li imaju neki karakteristični snovi za horoskopske znakove jer različite stvari motivišu ili izazivaju tjeskobu i napetost kod ljudi u zavisnosti od naših osobina, pa čak san ima ulogu smanjiti tenziju jer svaki horoskopski znak na različite načine to doživljava.

Jarac

Iako mnogo ne sanjaju, kada se to dešava imaju jake snove koji dosta govore, ali najčešće nešto pokušavaju razjasniti ili donose rješenje za nedoumice ili situacije u stvarnom životu, pogotovo kad su u pitanju emocije.

Uglavnom znate da razdvojite kada se događaji i ljudske sudbine vaših najbližih rođaka, prijatelja ili poslovnih partnera ponavljaju u vašim snovima i kada vam neko iz nekog drugog paralelnog svijeta dostavlja “informacije u šiframa” u kojima leži ključ za donošenje neke odluke.

Vodolija

Njihovi snovi su prepleteni letovima i padovima. Sanjaju da su hrabri heroji ili obrnuto, njega spašavaju od nekog čudovišta poput NLO ili dinosaura. Na kraju se uvijek sve dobro završi jer ga zatvore u kavez ili ograđeni objekat.

Vašim snovima dominira želja za raznovrsnošću, igrom, strast za životom, te su u velikoj mjeri protkani potrebom da budete istovremeno na više mijesta – što je u stvarnosti prilično nestvarno. Uspijeh u obliku poznatih osoba koje u vama vide nešto što nema niko drugi, kada sanjate, najčešće predstavlja putokaz za dileme na javi, a ljubav simboliše atraktivna osoba iz vaših snova koju ćete sresti tamo gdje se najmanje nadate.

Ribe

Pećina, voda, dubina je prepoznatljiv znak za zodijak ribe u snu. Zemlja se otvara, sve je okruženo vodom koja raste samo u odnosu na kopno. Možda se čak treba boriti s valovima, ali je pozitivno to što se obično do kraja sanja da on može dobiti zrak pod vodom, da može disati – na kraju ga baš to smiruje.

Vašim znakom vlada Neptun, simbol snova, pa vjerovatno sanjate često i to snove u boji, a najčešće pronalazite vrlo praktična rješenja za situacije koje ne znate rješiti u stvarnom životu. Nakon buđenja odmah prepričavate svoje snovi ili ih zapisujete, jer imate osjećaj da će se tako lakše ili brže ostvariti. Posebno kada su u pitanju vaše erotske fantazije ( koje se preslikavaju u snove) o moćnoj i seksipilnoj osobi koja dolazi iz daleka.

Ovan

Za ovaj znak su karakteristični snovi s kretanjem – trčanje, plivanje ili ima mnogo seksa. Snovi vas ispunjavaju entuzijazmom i borite se da ih ostvarite. Iako možda ne sanjate često, onda kad sanjate nalazite u situacijama u kojima priželjkujete da rješite neki poslovni problem, pogotovo ukoliko se bavite javnim poslom.

Svejedno da li sanjate pobjedu ili poraz u boks meču ili vožnji brzim sportskim autom, kod vas je uvijek prisutna podsvjesna želja da se ključ za rješenje nekog problema nalazi upravo u vašim snovima. U suštini, kada Ovan sanja svoju budućnost, on misli na jedan slobodan, intenzivan život, život bez okova i stega, bez ograničenja, nezavisnost.

Bik

Ovaj znak ima česte snove o novcu i moći – sanja sebe kako uživa u luksuzu i lagodnom životu ili kako gradi kuću o kojoj je maštao. Ono o čemu još sanja jesu sigurnost i stabilnost na polju ljubavi. Njegovi snovi mogu biti i malo nerealni ili nedostižni, ali pozitivna strana je ta što se Bik bori vrlo uporno i do kraja, kada nešto jako želi!

Može se dogoditi da vaši snovi u kojima putujete i vraćate se voljenoj osobi predstavljaju kompenzaciju za nešto što biste voljeli da doživite u stvarnosti, ali vam to ne polazi za rukom.

Blizanci

Vaši snovi u kojima ste na sceni, okruženi pažnjom ili ohrabreni aplauzima, mogu značiti da vas želja za popularnošću u javnosti, ma čime da se bavite, nikako ne prolazi. Nemojte očekivati od blizanac da sanja o ljubavi – njegovi snovi su vezani samo za nova znanja i iskustva.

Također ima snove povezane s kretanjem, ali često pleše ili ide na susret s prijateljima. U slučaju psihičkih problema u snovima, prijatelji nestaju ili ne dođu na sastanak ili su se izgubili.

Rak

Vašim znakom vlada Mjesec (mašta), tako da su vaši snovi ispunjeni podsvjesnim željama za uspjehom koji ćete ostvariti, usprkos sumnjama vaših najbližih rođaka, prijatelja ili kolega.

Snovi nježnog Raka su puni emocija i romantike, a većina ima veze sa prošlošću. Sanja da osjeća ono što je nekada osjećao i kako sreće ponovo osobu, koja mu je sada daleko… Rak često sanja brak, porodicu i djecu; u svojoj glavi smišlja sve do najsitnijih detalja.

Kad sanjate egzotične destinacije ili ljude koji dolaze iz dalekih zemalja obično vas predosećaj ne vara, jer oni zaista, na neki način, prije ili kasnije uđu u vaš život. Njegovi snovi su uvijek vezani za osjećanja i on želi iz dubine svoje duše da se oni ostvare, pa mu prepreke na putu do njihovog ostvarenja jako teško padaju.

Lav

Lav ne prestaje ni na trenutak da sanja. On želi da se istakne u životu, da se izdvaja od drugih i da dosegne visine. Sanja vrlo “glamurozne” snove za svoju budućnost – mašta o raskoši, životu punom luksuza i blagostanja, ali razmišlja i o načinima kako da pruži radost, smijeh i ljubav ljudima oko sebe.

Osim života punog bogatstva, Lav sanja o velikoj ljubavi, jer se ne osjeća kompletno kada nije zaljubljen. Često, imate snovi o inostranstvu koji predstavljaju vašu skrivenu željuza pronalaženjem idealnog emotivnog partnera.

Djevica

Kako bi jedan racionalan i praktičan čovjek mogao da sanja velike snove? Djevica je vrlo “prizeman” znak, ne pušta mašti na volju i sanja jednostavne stvari, do kojih ona može da dosegne. Ne sanja o velikom životu i velikoj ljubavi, i uvijek je umjerena u svakoj svojoj misli. Logika ima prednost i u njenim snovima, te puno sanja o neredu, nenamještenom krevetu, stazama koje idu u više pravaca gdje su nesigurni kojim putem krenuti ili sanja pranje odjeće.

Niste baš sigurni koliko vaši snovi odražavaju događaje tokom dana koji su vas do te mjere opteretili da ih proživljavate i kad spavate. Često vas prati osjećaj da imate nekog zaštitnika koji vam se pojavljuje u snovima i koji vam daje uput u to šta bi, kako i kada bi trebalo uraditi, pogotovo kada je vaš emotivni život u pitanju.

Vaga

Slatka, nježna Vaga stalno sanja i kuje planove za budućnost. Međutim, ono što joj nedostaje za njihovo ostvarenje jesu organizacija, praktičnost i stabilnost. Dakle, šta sanja jedna Vaga? Ona želi ogroman ormar pun garderobe, cipela i torbica, pun novčanik i mogućnost da troškari novac, ispunjavajući sebi svaki hir.

Događa vam se da sanjate snove koji kao da vas opominju na vaše ili nečije ponašanje u određenom vremenskom periodu, tako da vam često donose i rješenje, jer čim se probudite racionalni dio vaše prirode počinje da traži izlaz iz neke situacije koja vas opterećuje. Vagu snovi čine radosnom i punom optimizma. Čak i kada se neki ne ostvare, ne obeshrabruje se.

Škorpija

Njeni snovi, mali ili veliki, tiču se pitanja snage – fizičke i emocionalne. Nikada je nećete čuti kako priča o svojim snovima vezanim za budućnost; o njima razmišlja samo kada se izoluje od svih. Kada bi neko mogao da prodre u najskrivenije misli i snove jedne Škorpije, saznao bi da mašta o životu punom strasti, uživanja, seksa, novca, ali i moći i vlasti.

Kao predstavnik vodenog znaka, imate privilegiju da dosta sanjate i da vam često ono što ste sanjali nagoveštava baš ono što priželjkujete. Događa vam se da sanjate predijele i mjesta na kojima nikada niste bili, a imate osjećaj da ste ili ćete jednog dana baš tamo otići, u čemu vam najviše pomaže vaša nepogrešiva intuicija.

Strijelac

Šta to sanja jedan Strijelac? Sanja da ne vjeruju u njega, to su njegove noćne more. Krađa, prevara, opasnost u njegovoj okolinu, a koju nije on počinio, ali se boji da će drugi u to vjerovati.

Najbolje rješenje nekog problema u vezi s vašim fizičkim stanjem ili stvarnim mogućnostima uglavnom pronalazite u vašim snovima, jer pored Neptuna (mašta) i Jupiter (uspijeh) vlada vašim znakom.

Događa vam se da imate i telepatske snove, jer se neke situacije ili događaji iz života ljudi koji su vam dragi, na neki način, manje ili više, podudaraju s onim što ste vi već sanjali.