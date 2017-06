Starac iz Argentine tvrdi da je Hitler i da nije počinio zločine

Govoreći u intervjuu sa lokalnim medijima, naturalizovani njemački imigrant objašnjava da je u Argentinu stigao 1945. godine sa pasošem koji je falsifikovao Gestapo pred kraj Drugog svjetskog rata. On se od tada, navodno, zove Herman Gunterberg.

Čovjek koji tvrdi da je Hitler kaže da je odlučio da prekine skrivanje jer je izraelska tajna služba Mosad zvanično napustila svoju politiku progona nacističkih ratnih zločinaca 2016. godine.

"Mnogi me krive za zločine koje nikada nisam počinio. Zbog toga sam morao provesti više od polovine života krijući se od Jevreja, tako da sam već odslužio kaznu. Prikazan sam kao loš momak samo zato što smo izgubili rat. Kada ljudi pročitaju moju stranu priče, to će promijeniti način na koji me doživljavaju", rekao je Gunterberg.

Istoričari se generalno slažu da je Hitler počinio samoubistvo 30. aprila 1945. godine u Berlinu, dok je Crvena armija ulazila u njemačku prijestonicu. Međutim, neki alternativni istoričari su sugerisali da je firer mogao pobjeći u Latinsku Ameriku, kao što su uradili brojni nacisti.

Abel Basti je u julu 2016. godine objavio knjigu "Hitler u egzilu" u kojoj je iznio tezu da je Hitler pobjegao u Argentinu. Tamo je navodno živio deset godina prije nego što se preselio u Paragvaj, pod zaštitom diktatora Alfreda Stresnera. Basti tvrdi da je Hitler preminuo 3. februara 1971. godine u Paragvaju.

Argentina: 128-year-old man claims he is Adolf Hitler https://t.co/H2T4Lis4S9 pic.twitter.com/YgoMekvSXk — Underground Science (@UndergndScience) June 18, 2017

Naravno, malo ljudi vjeruje u priču Hermana Gunterberga, uključujući i njegovu 55-godišnju suprugu Angelu Martinez.

Ona smatra da su njegove šokantne tvrdnje proizvod demencije. Prema njenim riječima, on nikada nije spomenuo Hitlera ili naciste do 2015. godine, kada je počeo da pokazuje simptome Alchajmerove bolesti. Ona sumnja da je njen suprug bio nacista koji osjeća grižu savjesti.

"Ponekad bi zaboravio gdje se nalazi i ko sam ja. Izgledao je kao da je u transu. Tada bi pričao o Jevrejima i demonima, a onda bi se vratio u normalu", rekla je Martinezova u izjavi koju prenosi "Sputnjik".

(Informer.rs)