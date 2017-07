Svaki dan avionom putuje na posao

Kurt fon Badinski, mehanički inženjer i suosnivač tehnološke kompanije u San Francisku, svaki dan putuje na posao šest sati.

I dok bi mnogi pomislili da sebi može priuštiti daleko komforniji prevoz, on to i čini, jer svaki dan avionom putuje iz Los Anđelesa na posao u San Francisko, i uveče se vraća kući, gdje provodi vrijeme sa svojom porodicom. Njegov radni dan izgleda nevjerovatno uzbudljivo, jer tokom dana pređe pola SAD.

Naime, pet dana u sedmnici Fon Badinski ustaje u pet sati, zatim se odveze do aerodroma "Bob Hoper Burbank", nakon čega slijedi let od sat i po do Oaklanda, udaljenog 568 kilometara.

Nakon što prođe kontrolu, on prolazi mimo terminala, što mu dodatno uštedi na vremenu. S obzirom na to da je stalni putnik, on može da preskoči dodatne bezbjednosne kontrole i ukrcava se u avion u roku od nekoliko minuta nakon što se parkira na parkingu aerodrom.

Nakon što sjedne u avion, on to vrijeme koristi da se pripremi za novi radni dan, pregleda dokumentaciju i dnevni raspored. Zapravo, većina industrijalaca čini isto to, kako bi najkvalitetnije iskoristili vrijeme dok su u avionu.

I dok je mnogima ova vrsta putovanja na posao prosto nezamisliva, Fon Badinski se ne zamara puno šta će drugi reći. Kada sleti na aerodrom u Oaklendu, čeka ga drugo vozilo na parkingu aerodroma, kojim odlazi na posao, u svoju poslovnu zgradu u San Francisku.

S obzirom na veliku razdaljinu od kuće do posla, nekada zna ustati po sunčanom vremenu, a da ga u San Francisku dočekaju magla i kiša. Ipak, on je navikao na to i uvijek ima nešto rezervno za obući.

"U početku mi je to bio veliki problem, ali sada sam se već navikao, tako da me ništa ne može iznenaditi", kaže Fon Badinski.

Njegov radni dan počinje u 8.30 i on bez ikakvih problema stiže na posao na vrijeme. Obično radi do 17 časova, kada se ponovo vozi do aerodroma, jer ima let u 19.15. Kući bude negdje oko 21 čas, taman na vrijeme za večeru s porodicom.

"Iako je mnogima nezamislivo ovo što radim, ja sam na taj način uspio da kombinujem posao i porodični život i, samim time, imam sve što želim; živim u Los Anđelesu, gdje sam oduvijek želio, a radim tamo gdje je većina sjedišta tehnoloških kompanija i gdje smo u centru zbivanja", kaže Fon Badinski.

Govoreći o svom načinu života, Fon Badinski kaže da je za njega svaki dan neizmjerno uzbudljiv.

"Zamislite, svaki početak dana mi je izuzetno uzbudljiv, jer znam da ću za par sati biti u sasvim drugom dijelu države", kaže on.

Kada se sve uzme u obzir, on dnevno pređe 1.239 kilometara, uz dva leta i dvije vožnje automobilom. Na kraju dana, on ipak uživa u toplini svog doma, što prema njegovim riječima, nema cijenu.