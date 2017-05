Sveštenik na direktnoj vezi s Bogom

Pol Sanjangore, kontroverzni sveštenik iz Zimbabvea, tvrdi da je od Svevišnjeg dobio njegov lični broj telefona te da često komunicira s Bogom. On je ovom tvrdnjom "zaludio" veliki broj zimbabveanskih vjernika, koji redovno posjećuju njegove mise. Štaviše, on ih uvjerava da mu Bog lično daje savjete kako da pomogne svojim parohijanima.

Sanjangore, koji je prvi put ovu nevjerovatnu tvrdnju iznio u februaru, kaže da je zaista na direktnoj vezi sa Bogom.

"Imam direktan kanal, na direktnoj vezi sam s njim. Mogu ga pozvati kad god mi zatreba", kaže Sanjangore i dodaje: "Zaista je moguće razgovarati s Bogom, ne znam zašto bilo ko od vas sumnja da sam ga zvao i pričao s njim? Zapravo, na direktnoj liniji sam s njim i mogu se posavjetovati kad god ne znam kako da nešto uradim ili kako da postupim."

On dodaje da mu Bog direktno daje instrukcije. On naglašava da nema potrebe da bilo ko sumnja u to, jer kako kaže: "Ako su nebesa pričala sa Abrahamom, zašto ne bi i s nama?"

Da je to sve poprimilo neke nove dimenzije, svjedoči i to da je sveštenik najavio pokretanje svog TV kanala koji bi nazvao "Bog na liniji", gdje će gledaoci moći čuti razgovore s Bogom.

Ipak, još uvijek nije pravo vrijeme za pokretanje TV kanala, ali kaže da će svakako u bližoj budućnosti to učiniti.

"Na narednoj misi ja ću vjernicima otkriti broj Boga. Sa TV kanalom ću još sačekati, jer mislim da je prerano za to", kaže ovaj samozvani sveštenik. On kaže da nema ništa čudno u tome da komunicira s Bogom, jer su i drugi prije njega to radili.

"Kada su vjernici tražili da vide Boga, Mojsije se molio i zatražio od Boga da se predstavi i on je to učinio svojim natprirodnim djelima. I kod mene je slična situacija i zaista ne znam zašto ljudi ne vjeruju da mi je javio", kaže on. Ipak, Sanjangore odbija da otkrije broj telefona. Kako bi, ipak, vjernicima dokazao da ne laže, na posljednjoj vjerskoj službi je pozvao vjernika Tiča Mataza, kojem je dao svoj telefon da razgovara s Bogom. Tada je Mataz počeo da u transu izgovara riječi jedne poznate molitve i Sanjangore kaže da je to dovoljan dokaz da je na direktnoj liniji s Bogom. Da stvar bude još bizarnija, sada i Mataz sebe zove sveštenikom, iako je do prije nekoliko dana bio običan vjernik.

Oni koji ne vjeruju u ovu priču mogu pogledati snimak na internetu, gdje ovaj sveštenik razgovara s Bogom, kojem iznosi probleme svojih parohijana. Uglavnom, iako bizarno zvuči, Sanjangore je za kratko vrijeme postao hit u Zimbabveu i iz dana u dan ima sve više sljedbenika koji dolaze na njegove vjerske službe kako bi se uvjerili da on direktno komunicira s Bogom.