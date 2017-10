Tramp ponovo "nezvan banuo" na vjenčanje

Administacija američkog predsjednika Donalda Trampa u petak je kritikovana od strane gradonačelnika San Huana zbog spore i slabe reakcije Amerike na posljedice koje je uragan Marija nanio Portoriku.

Tramp je odgovorio napadajući vlasti Portorika ujedno posjetivši svoj golf teren u Nju Džerziju.

U tom trenutku održavalo se vjenčanje koje je američki predsjednik "prekinuo" na oduševljenje mnogih gostiju.

Guests at Trump's Jersey golf club say he stopped by a wedding there last night. pic.twitter.com/d3TylWijsA