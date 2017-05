Tri horoskopska znaka osuđena na samoću

Kažu da niko nije rođen da živi sam, ali nekome je samoća trenutna faza, a nekome, nažalost, stil života. Ova tri horoskopska znaka su najbliža tome i - obično su sami krivi.

Blizanci

Za pripadnike ovog vazdušnog znaka karakteristična je radoznala, gotovo dječija priroda. Upravo ta prevelika radoznalost ih tjera da istražuju svijet i da se upoznaju sa najrazličitijim osobama. U tome im pomaže njihova komunikativnost i što su prema ljudima uvijek prijateljski nastrojeni. Retko kad imaju bilo kakvu vrstu predrasuda pa ih upravo ta osobina često uvali u emotivne nevolje.

Međutim, za Blizance je karakteristično da za partnera nerijetko odaberu emocionalno nedostupnu ili osobu koja je već u vezi ili u braku. Ako je 1. slučaj u pitanju, u stanju su da enormno pate ali ne odustaju jer smatraju da će se druga strana ipak promijeniti. Veliki problem Blizanaca je to što im je glava često u oblacima pa ne vide realno stanje stvari. Ova njihova mana dolazi do izražaja i kad se zaljube i otpočnu vezu sa zauzetom osobom. Smatraju da je dovoljno biti pažljiv i strpljiv pa da će se sve preokrenuti u njihovu korist.

Pošto se to najčešće ne desi, izgube silno vrijeme u iščekivanju onog što priželjkuju i na kraju budu potpuno slomljeni. Najgore je od svega što oni zaista žele brak i djecu, ali u većini slučajeva ne izaberu adekvatnu osobu za realizaciju. Pošto su veoma društveni i kreću se bukvalno svuda, upoznaju dosta ljudi, neki od njih im se učine interesantnim ali za njih se samo kratkotrajno vežu.

Lav

Pravi predstavnik jednog vatrenog znaka - energičan, zabavan i dinamičan, tako da osvaja gdje god da se pojavi. Izuzetno su pričljivi pa privlače pažnju suprotnog pola, što im omogućava da ostvare svoju najveću želju - da budu obožavani i da im se dive. Veze u koje ulaze su često isključivo seksualne prirode, iako druga strana nerijetko očekuje nešto više od toga.

Lavovi su pravi srcelomci i ne vode mnogo računa da li će nekoga povrediti, čak i kada je riječ o osobi sa kojom ima djecu. Međutim, kao po pravilu, i za njega se uvijek nađe neko ko je fatalan. Tada je u stanju da toj osobi ponudi cijeli svijet, da joj priređuje najluđa iznenađenja i iskazuje svoju ljubav na vrlo neobične načine. Koliko god da je ta veza intenzivna i puna strasti, Lav na kraju najčešće ostaje potpuno uništen, jer druga strana ne može da podnese njegovu impulsivnost, ishitrene odluke i preterani avanturizam.

Zapravo, veliki problem Lava je što bi htio da osoba koju voli uvijek bude tu za njega, a smatra da ipak najbolje funkcioniše kad ga ništa ne sputava. Bez obzira na veze i vezice koje uslijede poslije te fatalne ljubavi, on najčešće starost provodi usamljen, razmišljajući o tome kako bi mu život bio potpuno drugačiji da su ostali zajedno.

Vodolija

Pripadnici ovog vazdušnog znaka su izuzetno inteligentni i elokventni, što u kombinaciji sa njihovim neospornim šarmom čini da su gotovo neodoljivi. Međutim, to u njihovom slučaju najčešće nije preduslov da budu srećni i emotivno ispunjeni. Koliko god da znaju dobro da posavjetuju druge po pitanju ljubavnih problema, toliko sami srljaju u propast. Uvijek slušaju srce i često se upuštaju u veze sa onima koji nisu pogodni za kvalitetan emotivni odnos. Iako je Vodoliji to od starta jasno, njena hazarderska priroda tjera je da ostane u toj priči jer je zanima šta će biti na kraju.



Uopšte ne umijju da taktiziraju, a partneru se predaju ne 100 već 200 posto. Čak i kad uđe u neku iole normalnu emotivnu priču, njenom partneru najčešće smeta njeno slobodoumlje i što na svijet gleda drugačijim očima u odnosu na većinu ljudi. Kad osjeti da druga strana pokušava da je zarobi i sputa, jedno vreme možda i pokuša da se prilagodi, ali najčešće beži glavom bez obzira. To će učiniti čak i ako oformi sopstvenu porodicu, jer njoj je idilična porodična slika pred svijetom manje bitna od sopstvene slobode.

Ona ne želi da igra ni po čijim pravilima, već da živi po sopstvenim, a u većini slučajeva, samoća je cijena koju plaća za to.

(B92)