Trka 250 mladenaca u Bangkoku

Oko 250 parova u vjenčanicama i svadbenim odjelima učestvovalo je danas u godišnjoj "Trci nevjesta" u parku u Bangkoku, nadmećući se za nagrade vrijedne 28.000 dolara.

Pobjednica trke na stazi dugoj četiri kilometra je Sirada Tamvana (29), kojoj je u teškom izazovu društvo pravio njen izabranik Sitičai Pradongsin (27), prenosi Rojters.

"Upravo sam svom mladoženji rekla da ću odustati i da ne mogu više... Ali, on me je bodrio i rekao mi da imamo još samo malo do kraja", rekla je iscrpljena Sirada prešavši liniju na finišu u bijeloj vencanici i crnim patikama.

Besplatan paket za mladenačke parove obuhvata haljinu za nevjestu i odjelo za mladoženju, vjenčane burme, medeni mjesec na tajlandskom ostrvu Puket i putovanje na Maldive, navodi britanska agencija.