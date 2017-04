U Moskvi pronađena podzemna "tajna soba"

MOSKVA - U centru Moskve arheolozi su otkrili podzemnu "tajnu sobu" sa lučnim zidovima u kojoj je pronađeno više od 150 artefakata, koji datiraju iz perioda s početka 16. do kraja 19. vijeka.

Vjeruje se da su iz te sobe branioci grada u 16. vijeku prisluškivali neprijatelja i zatim prenosili informacije nadređenima. Ovo nije prva takva soba koja je pronađena u glavnom gradu Rusije, ali sadrži rekordan broj artefakata, više od 150, navodi Sputnjik.



"Tajna soba" je pronađena ispod zidina Kitajgorodske tvrđave dok su se vršili pripremni radovi za rekonstrukciju ulice.



Glavni moskovski arheolog Leonid Kondrašev je rekao da je „tajna soba“ pronađena preko puta Crkve Svetog Jovana Bogoslova, gdje se nekada nalazila, kako se pretpostavlja, Bogoslovska kula Kitajgoroda, jedna od 12 kula Kitajgorodske tvrđave.



Ova tvrdava, dužine 2.567 metara, građena je za vrijeme Jelene Glinske, radi odbrane grada od najezde krimskih Tatara.



Dosad u ovom istorijskom dijelu Moskve nije bilo značajnijih arheoloških iskopavanja, a do ovog otkrića se došlo slucajno, nakon što su arheolozi zapazili netipično udubljenje u zemlji.



Među više od 150 vrijednosti ima i olovnih metaka i gvozdenih strijela, ali i predmeta za domaćinstvo, činije i keramicke šolje, monete...



Posebnu pažnju arheologa izazvalo je topovsko đule, za koje se vjeruje da je staro najmanje tri vijeka.



Prema riječima glavnog moskovskog arheologa, predaja artefakata muzejskom fondu po zakonu treba da se obavi u roku od tri godine nakon otkrića, a do tada vrijedni predmeti treba da budu izučeni.



Kada se gradio metro, tridesetih godina prošlog vijeka, u Moskvi je pronadeno više takvih „tajnih soba“.



Istoričari navode da su one u ratno doba korišćene za prisluškivanje neprijatelja, a u mirnodopsko doba kao magacini za čuvanje municije.



Po pravilu, sve one su imale visoke svodove. U tim sobama su sjedili „prisluškivaci“ i zahvaljujući dobroj akustici mogli su da cuju sve što se dešava na površini zemlje.



Inače, „"tajna soba“ je pronađena tokom pripremnih radova za realizaciju programa „Moja ulica“, najvećeg projekta uređenja prestonice u savremenoj istoriji Rusije, koji podrazumijeva rekonstrukciju moskovskih ulica i fasada.



Gradske vlasti navode da će arheološki nadzor vršiti i ubuduće, na svim lokacijama koje ulaze u program „Moja ulica“. Zahvaljujući takvoj praksi, prethodnih godina je pronađeno više od hiljadu artefakata i fragmenta istorijskih predmeta, navodi Sputnjik.