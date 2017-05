U ovom lišću se krije zmija: Možete li je pronaći iz prve?

Gledati ispred sebe jedan je od onih savjeta iz djetinjstva koje zapamtimo za cijeli život. Ipak, ponekad i to gledanje ne pomaže ako je ono ispred gotovo nemoguće vidjeti. Pogledajte fotografiju koju je objavila jedna korisnica Twittera i zaljubljenica u prirodu. I opet. I opet... Vidite li zmiju?

Nakon brojnih upita, Helen, koja je objavila fotku, otkrila je poziciju zmije. Riječ je o porodici Agkistrodon contortrix, zmiji jamičarki.

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?"