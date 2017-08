U prodaji zbirka Trampovih tvitova iz ugla karikaturiste

VAŠINGTON - U SAD je puštena u prodaju zbirka tvitova američkog predsjednika Donalda Trampa koju je ilustrovao karikaturista Šenon Viler, objavili su američki mediji.

Knjiga nosi naslov "Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Tramp" (S***a koja je moj predsjednik rekao: Ilustrovani tvitovi Donalda DŽ. Trampa).

Američki "Tajm" piše da je Viler odlučio da ilustruje tih "moćnih 140 karaktera", na kritički ali i zabavan način.

U zbirci su tvitovi američkog predsjednika koji se odnose na pitanja odnosa sa Rusijom, pa sve do Trampovih stavova prema nuklearnom programu.

U napomeni je napisano da je "predsjednik Frenklin Ruzvelt imao radio, predsednik Džon Kenedi je imao televiziju, a predsjednik Donald Tramp ima Twitter".

Zbirka je od juče u prodaji.

<

/p>