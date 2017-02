Žena sretne muža za Dan zaljubljenih s buketom cvijeća u ruci i sva nasmijana upita:

-"Dragi, jel to cvijeće za mene ?"

Muž odgovori:

- "Ma jok, to je za sekretaricu."

Žena poludi i kaže:

- "Idiote, njoj cvijeće a meni ćeš onu stvar?!"

A on će:

- "Pa hoćes ti cvijeće?"