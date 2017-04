Vic dana: Kako iznervirati policajca

1. Ako policajac priča s tobom, pretvaraj se da si gluv.

2. Pitaj ga da li možeš da vidiš njegov pištolj.

3. Ako ne da nego te pita zašto, reci da hoćeš da vidiš da li je veći od tvog.

4. Rukuj se sa njim i stalno ga dodiruj.

5. Pitaj ga gdje je dobio takvu ludu odeću.

6. Pitaj ga da ti pozajmi svoj kostim.

7. Pitaj ga za ime i prezime i onda ga oslovljavaj samo imenom.

8. Pretvaraj se da si peder i pitaj ga da li hoće da izađe sa tobom.

9. Ako kaže ne, počni da plačeš.

10. Ako kaže da, prijavi ga nadređenima.

11. Ako hoće da te pregleda i kaže da moraš da raširiš noge, reci mu da te ne zanima.

12. Reci mu da ti se sviđaju muškarci u uniformi.

13. Potkupi ga slatkišima.

14. Probaj istovremeno s njim da kažeš: "Dobro veče gospodine, vozačku i saobraćajnu molim."

15. Ako ti da nešto da potpišeš, prvo se počeši po dupetu pa onda uzmi njegovu olovku u ruku.

16. Ako ti da hemijsku u ruke, sakrij je, rastavi i izvadi uložak.

17. Pitaj ga da li ima ćerku. Ako ima, reci mu da ti je poznato njegovo prezime.

18. Neka ti sve objasni dva puta.

19. Ponavljaj tiho sve što on kaže.

20. Pričaj sam sa sobom.

21. Probaj da mu prodaš svoj auto.

22. Pitaj ga da li hoće da ti proda svoj službeni auto.

23. Ako hoće da te vodi u policijsku stanicu, pitaj ga da sjediš naprijed pored njega.

24. Ako moraš da sjediš pozadi, probaj da ga pipkaš po glavi kroz rešetku.

25. Prije nego što krenete provjeri da li su svi vezani.

26. Brzo uzmi limenku piva i otvori prije nego što dođe do tvog auta.

27. Nek’ ti pridrži pivo dok tražiš dokumenta.

28. Reci mu barem dva puta da prtljažnik ne treba da provjerava.

29. Pitaj ga da li on jedan od Village People i pitaj gdje su ostali.

30. Pitaj ga da li je ikad ubio čoveka.

31. Ako odgovori da, pitaj da li je to bilo na poslu.

32. Sa osmijehom na odlasku mu reci: "Pozdravi ženu i moju decu"

33. Drži gajbu piva na suvozačkom sedištu, naravno, vezanu.

34. Kad mu pružaš vozačku, uvali unutra mito od 1 KM .

35. Pitaj ga ako moraš da „duvaš“, da li će prije toga dezinfikovati svoju zviždaljku

36. Glumi da ne možeš da otkopčaš pojas, pa ga zamoli da ti pomogne. Ako on lud to i učini, pa kaže: „Eto, uopšte nije bio blokiran“, reci da to nije pojas na koji si mislio.

36b. Reci da ti se zablokirao volan. Pitaj da li on zna da spoji žice da se upali auto bez ključa i otključa volan.

37. Ako je veče, stavi sunčane naočare. Ako kaže da ih skineš, reci da imaš ružne podočnjake nakon žurke.

38. Dok kopaš po suvozačkoj „kaseti“, ponudi ga upotrebljenom pepermint žvakom i pitaj ga da li mu trebaju korišćene baterije za svoju svetleću lizalicu.

39. U saobraćajnoj drži upakovani prezervativ. Ako pita zašto to, reci da ne ideš u saobraćaj bez zaštite.

40. Kad ti se približi, uključi brisač zadnjeg stakla. Ako kaže da ga isključiš, pitaj ga hoće li on da ti tjerati muve sa dupeta.

41. Kad te pita da li imaš vozačku, pravi se da ne čuješ dobro, pa kad se približi da ti ponovi, reci: „Digresija gospodine, morate piti kvalitetnije vino. Od ovog vam smrdi iz usta na kilometar“.

42. Kad vas zaustavi odmah recite da niste vi i da vas je cinkario pravi krivac.

43. Pitaj kako to da neki policajci imaju bijele rukavice, a neki ne drže do higijene i je l’ to onda kažnjivo?

44. Prvu pomoć izvadi iz kutije i drži u korišćenom papiru od bureka.

45. Ako imaš električne podizače stakla, dok ti priča, igraj se njima pa se pohvali: "A, jeste videli? Bez ruku! A da samo vidite automatski servo volan!"

46. Pitaj ga da ti objasni kad je već tu, kako to da ti krči i lupa mjenjač kad hoćeš da prebaciš u Reli brzinu?

47. Kad te zaustavi, pitaj ga da li može da pričeka trenutak, da ideš da pišaš.

48. Ne stišavaj muziku i reci da su novi tapacirunzi u vratima zbog novih zvučnika, a ne zbog šverca droge od prošle nedelje.