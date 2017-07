Vic dana: Kukavica

U jednom kvizu Mujo odgovara na pitanje za milion eura. Pitanje glasi:

- "Koja ptica nema gnijezdo?

A: Vrabac

B: Lasta

C: Kukavica"

Razmišlja on i na kraju traži pomoć prijatelja, zove Hasu.

Pozovu oni Hasu, a on poslije kraćeg razmišljanja kaže:

- "Kukavica!"

Mujo posluša i osvoji milion. Sutradan Mujo zove Hasu u kafanu, da ga časti.

Kad su sjeli pita on:

- "De mi reci, Haso, kako si znao da je baš kukavica ptica koja nema gnijezdo?"

Haso ga gleda, pa kaže:

- "A je*i ga, sve kontam otkud joj gnijezdo kad živi u satu."